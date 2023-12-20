  • Новость часаПутин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства
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    США начинают новую безнадежную войну
    РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола
    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому
    Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
    Путин: В 90-е были созданы основы государственности
    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Вербового и Работино
    Песков заявил о невыполнении Ходорковским данных при помиловании обещаний
    В Петербурге ввели частичный масочный режим
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    6 комментариев
    20 декабря 2023, 16:23

    Боррель предрек Евросоюзу конец в случае победы России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победа России в конфликте на Украине и продолжение войны в секторе Газа «безвозвратно испортят» проект Евросоюза, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    «Европа в опасности. Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», – написал Боррель в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РБК.

    Глава евродипломатии также призвал «засучить рукава, чтобы избежать этого».

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от централизации для того, чтобы выжить.

    20 декабря 2023, 05:26
    Наемники из Канады после трех дней «ада» заявили о приближающемся поражении ВСУ

    Globe and Mail рассказала о низком боевом духе канадских наемников на Украине после «смертоносного» ноября

    Tекст: Антон Антонов

    Канадские наемники, для которых ноябрь 2023 года оказался самым «смертоносным», сомневаются в том, стоит ли им оставаться на Украине, сообщают СМИ.

    Как пишет Globe and Mail со ссылкой на двух наемников Дейва и Джастина Смитов, уроженцы Торонто пережили три дня «ада» в окопах и полагают, что вооруженные силы Украины «постепенно проигрывают», передает РИА «Новости».

    По их мнению, главной проблемой для Украины стало ослабление внимания со стороны Запада и замедление поставок военной помощи. «Если хотите проиграть в конфликте, потеряйте к нему интерес. Вот так это все и происходит», – заявил Дейв.

    Как заявил один из наемников, он «часто задумывается о том», что он делает на Украине – «это происходит каждый раз», когда поступает информация о гибели очередного канадского наемника.

    Они признают, что активные действия ВСУ прекратились, провальное контрнаступление сменилось наступлением российской армии. У ВСУ не хватает боеприпасов, а «российские пехотинцы продолжают идти вперед». Они сравнили Россию с «персонажем видеоигры, который постоянно возрождается».

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы, уничтожены более 5,8 тыс. боевиков.

    Коментарии (15)
    20 декабря 2023, 12:22
    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому

    Военкор Громов: Россия планомерно уничтожает все украинские носители ракет Storm Shadow

    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские военные, судя по всему, бьют по аэродрому Канатово, где базируются истребители Су-24. Это необходимо для того, чтобы противник не смог использовать западные ракеты Storm Shadow. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Федор Громов. Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Кропивницком (Кировоград)

    «В Кировоградской области Украины находится аэродром Канатово. Оттуда, насколько известно, взлетают носители ракет Storm Shadow, в частности Су-24», – сказал Федор Громов, военный корреспондент. Он допускает, что именно они стали целью ударов ВС РФ. 

    По мнению собеседника, наши войска превентивными ударами стремятся уничтожить украинскую авиацию. «У российской армии есть силы и возможности для нанесения максимального урона аэродрому. Мы планомерно уничтожаем возможные носители Storm Shadow», – подчеркнул Громов.

    При этом, как полагает военный корреспондент, Кировоградская область имеет слабую систему ПВО. Он отметил, что переданные Западом комплексы расположены в основном в Киеве. «Не исключено, что наши удары наносятся силами «Искандеров», – считает Громов. Собеседник также допускает, что в атаке могли быть задействованы и беспилотники «Герань». Он прогнозирует, что в ближайшее время ВС РФ продолжат наносить удары по этой цели.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде) Кировоградской области Украины. Отмечается, что взрывы раздались до объявления воздушной тревоги. Примечательно, но ВС РФ уже не первый раз за последнее время наносят удары по этой территории.

    Аналогичные сообщения поступали несколькими днями ранее. Также в конце ноября сообщалось о массированной атаке, в том числе на Кировоградскую область. Кроме того, в октябре отмечалось, что в результате российских ударов в регионе был поврежден объект инфраструктуры, что привело к возгоранию.

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    19 декабря 2023, 17:28
    ЕС объяснил беспорядки в Белграде недостатками демократии в Сербии
    ЕС объяснил беспорядки в Белграде недостатками демократии в Сербии
    @ Darko Vojinovic/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспорядки, которые прошли в Белграде после досрочных муниципальных выборов в Сербии, свидетельствуют о необходимости дальнейших реформ демократических институтов и института выборов в стране, чтобы ее можно было принять в Евросоюз. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

    «Мы с обеспокоенностью заключаем, что избирательный процесс требует ощутимого улучшения и дальнейших реформ, поскольку правильное функционирование демократических институтов Сербии лежит в основе процесса присоединения Сербии к ЕС», – приводит РИА «Новости» слова из заявления Борреля. 

    Он также призвал сербское руководство обеспечить «конструктивный, инклюзивный диалог» со всеми политическими силами страны. 

    Напомним, что после проведения выборов в Сербии протестующие против их результатов сторонники движения «Сербия против насилия» напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии (РИК). Нападению подверглись 70-летний директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич, которого побили и повалили на тротуар, несколько членов РИК и кандидаты в депутаты от блока «Сербия против насилия».

    Лидеры блока «Сербия против насилия» не признали победу Сербской прогрессивной партии на выборах в скупщину Белграда, они отказались покинуть здание избирательной комиссии и объявили голодовку.

    Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии победила на выборах в парламент, получив свыше 47% голосов.

    Коментарии (59)
    19 декабря 2023, 21:48
    Зеленскому перевели заданный на русском языке вопрос журналиста
    Зеленскому перевели заданный на русском языке вопрос журналиста
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский удивился, когда в ходе пресс-конференции переводчик начал переводить на украинский язык заданный журналистом на русском вопрос.

    «Как жизнь изменилась, что переводчик начал переводить (с русского на украинский)», – сказал украинский лидер, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Зеленский дослушал вопрос на русском языке, сняв наушник, но ответил на украинском.

    В августе президенту Украины Владимиру Зеленскому направили вторую по счету петицию с просьбой убрать русский язык с официального сайта главы украинского государства.

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    20 декабря 2023, 12:47
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о русском: Он не лукавит

    Захарова объяснила заявление Зеленского о непонимании русского языка

    Захарова отреагировала на слова Зеленского о русском: Он не лукавит
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о том, что перестал понимать русский язык, не лукавил, но предметом гордости это быть не должно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

     «Он абсолютно не лукавит. <…> Язык – это то, что позволяет расширять твой кругозор, более оперативно получать информацию. Чем же тут гордиться, если, как он сказал, он забыл язык, не помнит, не понимает. Что здесь является предметом гордости?» – задалась вопросом дипломат в эфире программы на радио Sputnik.

    При этом, подчеркнула Захарова, это заявление рассчитано на людей, в «которых национализм вытеснил все остальное: нравственность, мораль, даже прагматику». По ее словам, это пещерный национализм, на уровне привитого инстинкта.

    Захарова добавила, что Зеленскому требуется не только переводчик.

    «Я не беру на себя смелость ставить какие-то диагнозы, но это же очевидные вещи», – заключила она.

    Напомним, Зеленскому на пресс-конференции перевели вопрос, заданный на русском языке. Вопрос президент Украины дослушал, сняв наушник, но ответил на украинском языке.

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    19 декабря 2023, 18:24
    Генерал ВСУ Сырский признал сложную ситуацию в Харьковской области

    Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал сложную ситуацию в Харьковской области

    Генерал ВСУ Сырский признал сложную ситуацию в Харьковской области
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ на нескольких направлениях на востоке Украины оказались в сложной ситуации из-за преимущества России в вооружении и личном составе, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, приходится воевать в условиях преимущества противника и в вооружении, и в личном составе, передает ТАСС.

    Сырский добавил, что украинские войска перешли к обороне на Купянском, Артемовском и Лиманском направлениях, в частности в районе села Синьковка Харьковской области.

    Во вторник в Минобороны сообщили, что российские войска за минувшие сутки отразили восемь атак украинской армии на Купянском направлении и нанесли поражение подразделениям 115-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 60 военнослужащих.

    Ранее репортер CNN рассказал, что солдаты ВСУ жалуются на атаки российских дронов и мощные системы РЭБ, подавляющие украинские БПЛА.

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    20 декабря 2023, 12:58
    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Эксперт Юшков: Wintershall и OMV могли обвинить Россию в заморозке прибыли компаний

    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Иностранные компании неоднократно заявляли о намерении покинуть Россию, но практически никто так и не сделал этого. Сейчас Москва превентивно запустила процесс, который лишит Запад возможности обвинять нашу страну в якобы краже их денег, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Ранее Wintershall и OMV лишились прав на разработку Южно-Русского месторождения.

    «Если бы Wintershall и OMV сами ушли с российского рынка, как заявляли ранее, то их ждала бы продажа доли в бизнесе и сохранение вырученных средств на счетах типа C, вывести финансы с которого можно только через решение российского руководства», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Но компании не уходили, их выручка накапливалась, так как вывести ее за рубеж просто так нельзя. И в любой момент они могли обвинить Россию в том, что мы якобы заморозили деньги, которые принадлежат Wintershall и OMV. Теперь окно для манипуляций закрылось», – отмечает он.

    «При этом ранее подобных действий российские власти не совершали, вероятно, потому, что надеялись договориться с ЕС. Планировалось, что европейцы частично разблокируют наши активы, а мы в свою очередь деньги их компаний. Однако сейчас вводится все больше санкций и за рубежом подготавливается законодательная база под изъятие наших резервов. Поэтому смысла защищать интересы иностранных акционеров больше нет», – акцентирует эксперт.

    «На разработке месторождения это решение не отразится. Судьба залежей будет зависеть не от присутствия иностранцев, а от экономической целесообразности. Поставки энергоносителей в Европу сейчас уменьшились, поэтому «Газпром» вполне может перейти к сокращению добычи», – поясняет он.

    «Главная интрига, по моему мнению, заключается в том, кто станет владельцем акций. АО «СОГАЗ», скорее всего, купило их только на время. Долю в пакете могут получить азиатские компании, также не исключается борьба среди российских предприятий, например, «Роснефти» и «Новатэка», – резюмировал Юшков.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству создать российские общества, к которым перейдут права на разработку Южно-Русского месторождения, говорится в соответствующем указе.

    Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с ним будут созданы ООО, к которым перейдут «все права и обязанности ОАО «Севернефтегазпром» и акционерных обществ «Газпром ЮРГМ Трейдинг» и «Газпром ЮРГМ Девелопмент».

    Российские акционеры получат доли, пропорциональные частям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные частям иностранных компаний, будут переданы самим ООО, а затем, как ожидается, их купит АО «СОГАЗ». После этого средства, вырученные в результате сделки, переведут на специальные счета типа С на имя предыдущих зарубежных владельцев.

    Напомним, доли Wintershall Holding GmbH и OMV Exploration & Production GmbH в ОАО «Севернефтегазпром» (оператор Южно-Русского месторождения) составляют 35% и 25%. Год назад Правительство установило предел цены для «Газпрома» на покупку газа у СП с OMV и Wintershall Dea. До этого Путин ограничил покупку газа у совместных с OMV и Wintershall предприятий на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.

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    20 декабря 2023, 04:27
    В Европе указали на сложность отмены санкций против России

    Дипломатический источник в Брюсселе счел маловероятной отмену санкций ЕС к России после завершения конфликта на Украине

    В Европе указали на сложность отмены санкций против России
    @ Daniel Kalker/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже в случае полного завершения боевых действий на Украине Евросоюз вряд ли отменит антироссийские санкции, заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

    Источник ТАСС заявил, что отменить санкции «будет очень сложно», даже если этот шаг станет «частью мирного соглашения». Он пояснил, что для отмены санкций, как и для их введения, необходимо «единогласное решение» в Совете ЕС. Затормозить процесс может любая из 27 стран ЕС «под любым предлогом».

    Указывается, что «нынешние санкции ЕС не имеют никаких критериев для отмены», а «возможности для их сохранения в силе юридически ничем не ограничены». Источник отметил, что «вопрос о потенциальных условиях отмены санкций за более чем полтора года» ни разу не рассматривали в Совете ЕС.

    Напомним, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Союзники Украины требуют от России завершить специальную военную операцию на Украине и возместить украинской стороне ущерб.

    Коментарии (23)
    20 декабря 2023, 00:58
    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США, Германия и Украина проголосовали против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма
    @ Loey Felipe/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Генассамблее ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма проголосовали 49 стран, включая США, Германию и Украину, сообщают информационные агентства.

    В число стран, которые проголосовали против, также вошли Великобритания, Италия, Япония, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Эстония, Чехия, Финляндия, Грузия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдавия, Словения, Испания, Швеция и другие.

    Многие из них утверждают, что такое решение принято, поскольку Москва якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для «оправдания» специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, документ поддержали 118 стран, воздержались 14 стран. В результате внесенная Россией резолюция была принята Генассамблеей ООН.


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    19 декабря 2023, 20:45
    Медведев поблагодарил Евросоюз за рост экономики России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Валовый внутренний продукт России начал рост на фоне того, как экономика ЕС скатывается в рецессию, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Так он прокомментировал введение очередного пакета санкций против России. Медведев указал, что «тем временем европейская экономика неуклонно скатывается в рецессию», передает ТАСС со ссылкой на публикацию Медведева в соцсети.

    В посте зампред Совбеза России написал, что ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором.

    Напомним, в рамках 12-го пакета санкций против России ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран.

    Коментарии (22)
    19 декабря 2023, 18:32
    Убитого в Подмосковье экс-депутата Рады Киву вызвали в суд на Украине
    Убитого в Подмосковье экс-депутата Рады Киву вызвали в суд на Украине
    @ Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшего депутата Верховной рады Илью Киву, погибшего в результате покушения в Подмосковье, вызвали в суд на Украине, сообщают украинские СМИ.

    По данным издания «Новое время», повестка была выписана после гибели Кивы, соответствующие документы были направлены 13 декабря, передает «Газета.Ru».

    Уточняется, что экс-депутата Рады вызывают в Лычаковский районный суд Львова, заседание запланировано на 15.00 мск 27 декабря.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива 6 декабря был убит из короткоствольного оружия с глушителем в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа. Украинские СМИ сообщили, что ответственность за смерть экс-депутата Рады взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как эксперты объяснили мотив Украины при убийстве Ильи Кивы.

    Коментарии (10)
    20 декабря 2023, 03:28
    Взрывы прогремели в Харькове
    Взрывы прогремели в Харькове
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, в Харькове произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, очередной мощный взрыв прогремел в подконтрольном украинским войскам Херсоне, передает ТАСС.

    Напомним, сообщения о взрывах в Херсоне поступают с вечера вторника. Взрывы также прозвучали неподалеку от окраин Киева.

    Коментарии (29)
    20 декабря 2023, 02:47
    WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года
    WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года
    @ Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин является геополитическим победителем 2023 года, а американский предприниматель Илон Маск – бизнесменом года, заявил обозреватель Джеральд Бейкер.

    Бейкер заявил, что «не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Обозреватель указал, что нынешняя позиция Путина «неизмеримо сильнее, чем год назад». Подчеркивается, что «хваленое контрнаступление Киева застопорилось», а российская экономика смогла устоять под давлением Запада. По мнению Бейкера, «европейская решимость угасает, американская поддержка ослабевает», передает РИА «Новости».

    Комментируя положение Маска, Бейкер заявил: «Возможно, его затея с Twitter/X (заблокирован в России) стоила ему целого состояния, но его основной бизнес продолжает работать».

    Напомним, Путин был включен в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии Time. В шорт-лист попали девять человек, включая короля Британии Карла III и председателя КНР Си Цзиньпина. В результате человеком года по версии журнала Time стала американская певица Тейлор Свифт.

    Американское издание Politico назвало главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину «Разрушителем года», потому что она разрушила мечты Запада по удушению российской экономики.

    Коментарии (12)
    19 декабря 2023, 20:18
    На Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек

    Зеленский заявил, что военные предложили мобилизовать 500 тыс. украинцев

    На Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководство украинской армии предложило президенту страны Владимиру Зеленскому провести дополнительную мобилизацию в несколько сотен тысяч человек, сообщил политик на пресс-конференции.

    Военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек, сказал Зеленский, передает ТАСС.

    По его словам, это будет стоить еще 13,4 млрд долларов. Зеленский обратился к премьеру Денису Шмыгалю и министру финансов Сергею Марченко с вопросом о том, откуда взять на это средства.

    Ранее во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим уже провел девять волн мобилизации, в настоящее время продолжается десятая волна.

    Коментарии (30)
    19 декабря 2023, 19:39
    Глава ФСБ: Украина усиливает засылку агентуры в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство наращивает диверсионную деятельность по отношению к России, заявил директор ФСБ Александр Бортников во вторник.

    Киевский режим начинает усиливать «тайную борьбу», засылку агентуры, диверсантов, установление контактов с теми, кто находится в России, чтобы нанести ей вред, сказал Бортников в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Российские спецслужбы хотят работать на упреждение, в целом это получается, подчеркнул директор ФСБ. Ведомство предпринимает все необходимое для выявления возможных диверсий. Многое из того, что ФСБ держит в поле зрения, пока нельзя обнародовать, но это будет сделано, пообещал Бортников.

    До этого Бортников сообщал, что количество террористических преступлений в России выросло из-за активизации украинских спецслужб.

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