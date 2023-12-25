Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.10 комментариев
Россия заняла ведущее место в мире по индексу электоральной надежности
Россия заняла одно из ведущих мест в мире по индексу электоральной надежности
Российская избирательная система заняла одно из первых мест в мире по индексу электоральной надежности. Такой результат следует из данных исследования Российского общественного института избирательного права (РОИИП).
Директор РОИИП Александр Игнатов отметил, что индекс электоральной надежности является интегральным показателем «правового регулирования выборов по отдельным параметрам, обеспечивающих свободное и подлинное выявление воли народа по вопросам воспроизводства властных институтов на уровне высшего должностного лица государства», говорится на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».
Чем выше демократичность электоральных процедур, тем больше они соответствуют ожиданиям и воли народа, тем устойчивее и надежнее избирательная система, отражающая приоритеты населения, пояснил Игнатов.
«По исследуемому показателю – индексу электоральной надежности – избирательная система России занимает одно из ведущих мест в мире. Российская избирательная система является четко регламентированной, порядок участия в выборах и процедуры голосования определены и юридически закреплены, допустимые ограничения прав четко сформулированы и обоснованы. Избирательное законодательство РФ, по сравнению с большинством зарубежных государств, является динамичным, поскольку законодатель оперативно реагирует на запросы и ожидания избирателей», – рассказал Игнатов.
Директор Института гуманитарных технологий и социального инжиниринга Финансового университета Елена Бродовская отметила, что страны Запада сегодня позиционируют себя в качестве единственного носителя демократических традиций, сформировавшего эталонную демократию. Это касается в том числе избирательного права и избирательной системы.
«В настоящее время страны «коллективного Запада» пытаются утвердить свое право определять, насколько демократичны избирательные системы других стран, включая Россию. На это работают многочисленные «мозговые центры», государственные, «международные» и «неправительственные» инстанции. Создаются разнообразные рейтинги свободы и индексы демократии, которые якобы должны подтвердить первенство Запада в вопросах демократии и прав человека», – отметила исследователь.
По словам руководителя проектов Экспертного института социальных исследований, доцента кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимира Шаповалова, Западу есть чему поучиться у России.