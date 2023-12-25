Акция Движения первых «Российский детский Дед Мороз» продолжается в регионах

Юные участники Движения в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили работников заводов, магазинов, транспорта, охраны, почты и многих других людей, которые помогают каждому из нас комфортно и безопасно провести Новый год в кругу семьи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Благодаря акции Движения Первых «Российский детский Дед Мороз» люди, которые трудятся в новогодние праздники, находятся на службе или дежурстве смогут почувствовали новогоднее настроение. Вплоть до Старого Нового Года наши юные Деды Морозы и Снегурочки во всех регионах страны поздравят пожарных, врачей, спасателей, работников коммунальных служб, курьеров и военнослужащих. Это действительно замечательная идея, которую предложили и реализуют сами ребята», – отметил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Участники акции исполнили новогодние стихотворения и песни, вручили подарки, сделанные своими руками, с символикой Движения. Кроме того, взрослые проводили для ребят экскурсии по своим рабочим местам, рассказывали интересные истории и факты о своей профессии, что нужно сделать, чтобы стать работником этой отрасли и показывали, как проходит их рабочий день.

В Москве Первые посетили ВДНХ и поздравили сотрудников выставки, которые будут работать в новогоднюю ночь и новогодние праздники.

Кроме того, Первые подарили праздник всем пассажирам и работникам московского аэропорта «Внуково», когда поздравляли пилотов и бортпроводников авиакомпании AZUR air и сотрудников аэропорта «Внуково», которые будут работать в новогоднюю ночь.

Свои поздравления, а также процесс подготовки юные Деды Морозы и Снегурочки сохранят на фото и видео и опубликуют в социальных сетях с официальным хештегом #РоссийскийДетскийДедМороз.