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Зарубин показал новогоднюю ель в кабинете Путина
Зарубин опубликовал видео с украшенной новогодней елью в кабинете Путина
Журналист Павел Зарубин показал, чем украсили новогоднюю ель в кабинете главы российского государства Владимира Путина.
В своем Telegram-канале Зарубин показал кадры из эфира программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Он сообщил, что «каждый год новогодняя ель в главном кабинете Кремля украшается по-новому». «Здесь есть даже деревянные ложки, герои русских народных сказок, конечно, шары – все отменно друг с другом сочетается», – рассказал Зарубин.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин, вероятно, сделает паузу на новогодних каникулах, президент может отдохнуть на праздниках, но полностью он никогда не использует каникулы.