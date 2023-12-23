Медведев предложил Киеву ввести наказание за употребление «русской водки»

Зампред Совбеза Медведев предложил Киеву дополнить УК Украины статьями за употребление «русской водки» и оливье

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он с ироний предложил киевским властям лишать свободы на срок от трех до семи лет, либо карать штрафом в размере 1 млн гривен за приготовление или «подготовку к приготовлению салата «оливье» или «салата «сельдь под шубой», а также распространение их рецептов.

Медведев добавил, что за такое правонарушение, совершенное с использованием служебного положения или же повторно в течение года с момента совершения первого деяния, должно быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Кроме того, зампред Совбеза России предложить пожизненно лишать свободы в случае, если деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору, либо совершенное в государственные праздники Украины, либо совмещенное с употреблением крымских и кавказских игристых вин или «русской водки».

Медведев также предложил освободить от ответственности тех лиц, которые добровольно откажутся от приготовления блюд с сообщением об этом СБУ и пройдут курс принудительного лечения украинским борщом в течение трех месяцев.