Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.0 комментариев
Пять человек пострадали в Донецке из-за сброса боеприпаса с украинского БПЛА
Пять человек получили ранения в результате сброса боеприпаса с квадрокоптера украинскими военными в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Среди пострадавших трое мужчин и две женщины, сообщил он в своем Telegram-канале.
Ранее ударные беспилотники ВСУ атаковали Бердянск.