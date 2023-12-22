Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.20 комментариев
Украинские ударные беспилотники атаковали Бердянск
Российскими средствами РЭБ и ПВО нейтрализованы украинские беспилотники над Бердянском
Как минимум шесть украинских беспилотников нейтрализованы над Бердянском российскими средствами РЭБ и ПВО, сообщили оперативные службы Запорожской области.
В оперативных службах региона сообщили, что город «вновь атакован ударными беспилотниками ВСУ». БПЛА вооруженных сил Украины были нейтрализованы «над жилым районом города», передает ТАСС.
В пятницу сбитый украинский беспилотник упал на крышу частного жилого дома в Бердянске. БПЛА не сдетонировал, но жители соседних домов были эвакуированы до обезвреживания ударного беспилотника.
Напомним, накануне российские системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ на подлете к Бердянску, еще один упал в частном секторе и взорвался. Пострадавших в результате атаки ВСУ нет, но был поврежден жилой дом.