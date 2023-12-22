  • Новость часаХерш раскрыл новые подробности подрыва «Северных потоков»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа попала в стальную зависимость от России
    Германия приравняла Россию к Сейшельским островам
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    Рэпер Vacio извинился за участие в голой вечеринке Ивлеевой (ВИДЕО)
    США заблокировали в СБ ООН поправку России о прекращении огня в Газе
    В США раскрыли детали ужесточающего санкции против России указа Байдена
    Премьер Нидерландов пообещал передать Украине истребители F-16
    «Аэрофлот» начал тестировать новый вид перевозки животных
    Названа дата вступления в силу нового регламента экзамена на водительские права
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    42 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    22 декабря 2023, 22:42

    Украинские ударные беспилотники атаковали Бердянск

    Российскими средствами РЭБ и ПВО нейтрализованы украинские беспилотники над Бердянском

    Tекст: Антон Антонов

    Как минимум шесть украинских беспилотников нейтрализованы над Бердянском российскими средствами РЭБ и ПВО, сообщили оперативные службы Запорожской области.

    В оперативных службах региона сообщили, что город «вновь атакован ударными беспилотниками ВСУ». БПЛА вооруженных сил Украины были нейтрализованы «над жилым районом города», передает ТАСС.

    В пятницу сбитый украинский беспилотник упал на крышу частного жилого дома в Бердянске. БПЛА не сдетонировал, но жители соседних домов были эвакуированы до обезвреживания ударного беспилотника.

    Напомним, накануне российские системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ на подлете к Бердянску, еще один упал в частном секторе и взорвался. Пострадавших в результате атаки ВСУ нет, но был поврежден жилой дом.

    22 декабря 2023, 08:51
    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ

    Глава «Украинской бронетехники» обвинил Россию в том, что она сорвала поставки истребителей ВСУ

    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом, заявил изданию «Экономическая правда» украинский топ-менеджер и генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

    По его словам, Киев нашел на другом конце планеты истребители и уже начал договариваться о покупке, однако одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян, передает РИА «Новости».

    Бельбас посетовал, что российские дипломаты использовали документ для давления на местных чиновников, которые все же отказали Киеву и расторгли сделку.

    Также он пожаловался, что Россия постоянно мешает Украине закупать оружие на мировом рынке, а данная ситуация – не первый случай.

    Ранее российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО.

    Коментарии (37)
    22 декабря 2023, 15:14
    Расчет «Града» отомстил ВСУ за погибшего в Марьинке Рудакова
    Расчет «Града» отомстил ВСУ за погибшего в Марьинке Рудакова
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет российской БМ-21 «Град» уничтожил украинских десантников, пытавшихся форсировать Днепр в Херсонской области, на одном из выпущенных по ним снарядов бойцы написали «За Рудакова» в память о погибшем в Марьинке солдате, передает источник с места событий.

    Как сказал РИА «Новости» командир расчета с позывным «Нугуш», Рудаков, погиб при взятии Марьинки оставил письмо на кирпиче с просьбой позаботиться о его семье. Он добавил, что «Град» сейчас передаст противникам от него привет.

    Расчет «Града» получил от разведки целеуказания по переправлявшимся с правого берега Днепра украинским лодкам и, выдвинувших на огневую позицию, уничтожил их. «Нугуш» добавил, что цели были поражены.

    Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего.

    Коментарии (7)
    22 декабря 2023, 00:50
    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину

    Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС уточнить границы Украины для вступления в сообщество

    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины, и поинтересовался, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.

    Орбан выразил мнение, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принесет много вреда. Он считает, что Евросоюз не подготовлен к такому шагу. По его словам, ЕС собирается принимать страну, на территории которой находятся российские военные.

    «Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» – сказал Орбан телеканалу HirTV, передает РИА «Новости».

    Премьер Венгрии отметил, что украинцы верят в решающий шаг, который они сделали, но если все вопросы о территориях и населении всплывут впоследствии, то процесс вступления Украины в ЕС замедлится, и приведет к разочарованию.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией.

    Также Орбан сообщил, что Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет.

    Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    Коментарии (14)
    22 декабря 2023, 12:07
    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    Глава Минобороны Финляндии Хяккянен заявил, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва способна продолжать вести спецоперацию на Украине еще длительное время, а западные страны и Украина явно переоценили собственные силы, заявил газете Politico глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

    По его словам, у России есть силы продолжать спецоперацию годами, тогда как многие переоценивают силы западных стран и Украины, считая, что Киев «побеждает», передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, однако среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации. Президент отметил, что Украина сегодня не производит почти никаких вооружений, все получает «на халяву», но эта «халява» уже заканчивается.

    Коментарии (25)
    22 декабря 2023, 05:06
    Экипажи Су-34 уничтожили управляемыми бомбами командный пункт ВСУ

    Минобороны: Экипажи Су-34 уничтожили управляемыми бомбами командный пункт ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту и живой силе войск Украины на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве добавили, что удар был нанесен фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, передает РИА «Новости».

    Бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации ежедневно выполняют задачи по уничтожению живой силы и военных объектов противника.

    Ранее российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении.

    Коментарии (7)
    22 декабря 2023, 06:39
    Посол России оценил планы Британии отправить корабли в Черное море

    Посол Келин: Лондон не сможет направить корабли в Черное море на помощь Украине из-за Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания не сможет создать военно-морскую коалицию для помощи Украине в Черном море и отправить туда корабли из-за позиции Турции, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

    Келин обратил внимание на то, что даже если Лондон захотел бы направить корабли в Черное море, они не смогли бы пройти туда из-за Конвенции Монтре. По его словам, два года два минных тральщика под украинскими флагами не могут пройти в Черное море, потому что Турция запретила проходы кораблей «воюющих держав» на основании положений документа, регулирующих ситуацию в черноморских проливах, передает ТАСС.

    Дипломат напомнил, что Лондон постоянно пытается возглавить какие-то инициативы по сбору вооружений. Так, ни танковая, ни самолетная коалиция не принесли никаких результатов. Келин заявил, что Лондон послал Киеву несколько танков Challenger 2 и призывал другие страны это сделать. В результате один Challenger 2 сразу подбили, а остальные танки исчезли.

    Посол уверен, что британское руководство продолжает не замечать реальности происходящего на Украине, не признает, что инициатива на поле боя полностью перешла к российским войскам. Келин считает, что британцы будут «тащить» линию о помощи Украине «столько, сколько потребуется» до самых ожидающихся в следующем году выборов, пытаются делать хорошую мину при плохой игре и будут продолжать так делать.

    Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Великобритания использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море.

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сравнил конфликт на Украине с «постановкой, которая имеет несколько актов», и пообещал «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», призвав Запад быть «непоколебимым в своей поддержке Киеву».

    Коментарии (18)
    22 декабря 2023, 13:53
    Фицо: Украина не сможет победить Россию даже со всеми деньгами и оружием в мире
    Фицо: Украина не сможет победить Россию даже со всеми деньгами и оружием в мире
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию pravda.sk.

    По его словам, необходимо признать, что у Украины недостаточно сил, чтобы развернуть ситуацию в военном плане. Украина не способна на контрнаступление, добавил он, передает РИА «Новости».

    «Она (Украина) не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение», – подчеркнул Фицо.

    Кроме того, словацкий премьер заявил, что не верит в разрешение ситуации на Украине военным путем.

    Однако он считает, что на рубеже 2023 и 2024 годов «условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия».

    Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что разрекламированное контрнаступление Украины провалилось.

    Коментарии (22)
    22 декабря 2023, 01:50
    В Киеве сообщили о мощном взрыве со стороны аэропорта Жуляны

    Очевидцы сообщили о мощном взрыве со стороны аэропорта Жуляны

    Tекст: Вера Басилая

    Сильный взрыв раздался в Киеве со стороны аэропорта Жуляны, еще несколько зафиксированы в Соломенском и Голосеевском районах, сообщили очевидцы.

    Со стороны аэропорта Жуляны в Киеве очевидцы наблюдают зарево после сильного взрыва. Кроме того, сообщается, что взрывы слышны в Соломенском и Голосеевском районах, передает ТАСС.

    Также по данным украинских СМИ взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, и в Хмельницкой области.

    Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Киеве.

    Коментарии (10)
    22 декабря 2023, 13:03
    Генсек НАТО похвалил оборонительные линии ВС России
    Генсек НАТО похвалил оборонительные линии ВС России
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия в ходе спецоперации создала довольно хорошо укрепленную линию обороны, ее сложно преодолеть, заявил немецкому агентству DPA генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    По его словам, ситуация на поле боя «действительно сложная» – линия фронта в течение последних недель не сильно изменилась, у российских военных было время закрепиться, передает ТАСС.

    Столтенберг добавил, что ВС России укрепили рубежи обороны, возведя огромные минные поля, окопы и препятствия для танков.

    Генсек НАТО признал, что российские линии обороны сложно преодолеть, в том числе из-за отсутствия военно-воздушных сил.

    Ранее в Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией.

    Коментарии (16)
    22 декабря 2023, 07:15
    «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили вскрытые скопления бронетехники ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    Старший офицер батареи с позывным «Кама» рассказал, что основные цели – это пункты временной дислокации, «Ураганы» поражали БМП, танки, польские самоходки Krab, американские М777, передает РИА «Новости».

    В Минобороны сообщили, что действия артиллеристов координировались при помощи беспилотных летательных аппаратов, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.

    Ранее экипажи Су-34 уничтожили управляемыми бомбами командный пункт ВСУ под Красным Лиманом.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2023, 16:59
    Премьер Нидерландов пообещал передать Украине истребители F-16

    Премьер Нидерландов Рютте пообещал передать Украине 18 истребителей F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нидерландское руководство намерено подготовить для киевского режима 18 истребителей F-16, сообщил премьер страны Марк Рютте после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

    Поставки F-16 – один из важнейших элементов договоренности о военной поддержке Украины, сообщил Рютте, передает ТАСС.

    Он добавил, что помимо разрешения на экспорт этих воздушных судов также должны быть соблюдены несколько других условий, включая требования к персоналу и инфраструктуре.

    Ранее агентство Reuters писало, что взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для F-16.

    Коментарии (13)
    22 декабря 2023, 20:02
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия до нового года может отступить из Авдеевки, заявил бывший командир батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий, сообщают украинские СМИ.

    По словам Дикого, силы России значительно продвинулись в районе Авдеевки, поэтому вероятность того, что ВСУ придется покинуть этот населенный пункт, выше, чем вероятность того, что украинские военные его удержат, пишет «Страна.ua».

    «Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придется принимать еще даже до нового года», – приводит издание слова экс-командира «Айдара».

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин объяснил отступление ВСУ под Купянском.

    Коментарии (3)
    22 декабря 2023, 12:55
    СК предъявил обвинения бывшим членам СНБО Украины за АТО в Донбассе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшим членам украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО) предъявлены обвинения за преступное решение по началу так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе, сообщил Следственный комитет России.

    Обвинения заочно предъявлены бывшим членам СНБО Украины – министру юстиции Павлу Петренко (в 2014-2019 годах), первому вице-премьер-министру Виталию Яреме (в 2014 году), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Их обвиняют в принятии преступного решения о начале так называемой АТО в ЛНР и ДНР.

    Весной 2014 года киевский режим начал в Донбассе «антитеррористическую операцию» для подавления протестного движения. Силовики начали активно применять тяжелую артиллерию и боевую авиацию.

    Коментарии (5)
    22 декабря 2023, 19:28
    В Одессе женщина попросила военных на скорой «припугнуть» мужа мобилизацией
    В Одессе женщина попросила военных на скорой «припугнуть» мужа мобилизацией
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жительница Одессы попросила знакомого, военнослужащего ВСУ, «напугать мобилизацией» своего супруга, с которым в ходе бракоразводного процесса возник спор по разделу имущества.

    Накануне украинские СМИ сообщили о том, что представители военкомата в Одессе якобы силой пытались забрать мужчину призывного возраста, затолкав его в машину скорой помощи, но за несостоявшегося солдата вступилась спутница, передает РИА «Новости».

    При выяснении обстоятельств инцидента выяснилось, что сотрудники одесского военкомата не имеют отношения к произошедшему, мужчину по просьбе его жены «припугнули мобилизацией».

    Военнослужащий, выполнявший на автомобиле скорой помощи задачи по доставке и сопровождению в больницы Одессы раненых и больных солдат ВСУ, согласился «припугнуть» мужчину мобилизацией по просьбе приятельницы и уговорил коллег поучаствовать, рассказали в оперативном командовании ВСУ «Юг».

    Ранее на Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек.

    Коментарии (4)
    22 декабря 2023, 02:20
    Финляндия предложила план восстановления Украины

    МИД Финляндии представил план восстановления Украины на 50 млн евро

    Tекст: Вера Басилая

    План по восстановлению Украины предполагает создание нового смешанного кредитного инструмента – Украинского инвестиционного фонда, который позволит реализовать проекты на сумму 50 млн евро в 2025-2026 годах, сообщили в МИД Финляндии.

    Представленные в документе финансовые решения отправят на исследование рынка и инвестиции, при этом финское экспортно-кредитное агентство Finnvera будет финансировать экспорт, компенсируя потенциальные кредитные потери, передает РИА «Новости».

    Также Финляндия собирается увеличить капитал государственного фонда Finnfund на 25 млн евро для инвестирования частного сектора Украины.

    Ранее источники The New York Times сообщили, что администрация Байдена, столкнувшаяся с нежеланием Конгресса выделять деньги Киеву, начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС нужно отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (2)
    Главное
    США запретили импорт рыбы и краба из России
    Киргизия сменила государственный флаг
    Предвыборные штабы Путина начали открываться в российских регионах
    Российским мусульманам разрешили криптовалюту
    Пресс-секретаря жены Байдена уволили из-за распутства в командировках
    В Одессе женщина попросила военных «припугнуть» мужа мобилизацией
    Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев

    Новая магистраль станет ключевой транспортной артерией России

    Запущена в эксплуатацию новая скоростная магистраль М-12 «Восток», соединившая Москву и Казань – и это уже названо «эпохальным событием для всей страны». М-12 стала третьей протяженной скоростной магистралью, построенной в России за последние десятилетия. И имеет все шансы стать важнейшей из них – после своего продления до Урала и Сибири. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия поможет истории расставить все по местам на Украине

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия обогнала США по беспилотникам

    Россия на порядок увеличила выпуск военных беспилотников. Только в этом году армия получила более 20 тысяч БПЛА различного класса и назначения, хотя еще несколько лет назад ВС РФ обладали лишь двумя тысячами дронов. Лидировавшие ранее по производству беспилотников США в 2022 году имели около 15 тысяч БПЛА. За счет чего ОПК России удалось добиться таких успехов и что еще нужно сделать, чтобы потребности армии были удовлетворены в полном объеме? Подробности

    Перейти в раздел

    США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией

    В декабре США нарастили военно-дипломатическую активность в Северной Европе, поочередно заключив оборонные соглашения с Данией, Финляндией и Швецией. Это позволит Вашингтону получить доступ к примерно 35 военным объектам, авиабазам и морским портам на территории трех стран. В чем заключаются особенности этих соглашений, почему США решили подписывать их в обход НАТО и какие риски эти договоры несут для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............