Предсказана реакция банков Турции на указ Байдена о санкциях против России

Halk TV сообщил, как банки Турции отреагируют на указ Байдена о санкциях против России

Tекст: Кристина Цыцура

Указ может заставить турецкие банки быть более осторожными в деловых отношениях с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое СМИ.

Указ Байдена может усложнить проведение операций в долларах США, а это негативно скажется на внешней торговле и инвестициях Турции. Также это может замедлить экономический рост.

Ранее Байден подписал указ, который предусматривает возможность введения ограничений против финансовых институтов, работающих с Россией.