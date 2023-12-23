Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.29 комментариев
Предсказана реакция банков Турции на указ Байдена о санкциях против России
Halk TV сообщил, как банки Турции отреагируют на указ Байдена о санкциях против России
После указа президента США Джо Байдена о расширении правовых оснований для введения антироссийских санкций турецкие банки могут начать вести себя более осторожно с Россией, что скажется на проведении операций в долларах, сообщает телеканал Halk TV.
Указ может заставить турецкие банки быть более осторожными в деловых отношениях с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое СМИ.
Указ Байдена может усложнить проведение операций в долларах США, а это негативно скажется на внешней торговле и инвестициях Турции. Также это может замедлить экономический рост.
Ранее Байден подписал указ, который предусматривает возможность введения ограничений против финансовых институтов, работающих с Россией.