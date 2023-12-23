NYT: Российские войска перехватили инициативу на большей части фронта на Украине

Расчет «Града» отомстил ВСУ за погибшего в Марьинке Рудакова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал РИА «Новости» командир расчета с позывным «Нугуш», Рудаков, погиб при взятии Марьинки оставил письмо на кирпиче с просьбой позаботиться о его семье. Он добавил, что «Град» сейчас передаст противникам от него привет.

Расчет «Града» получил от разведки целеуказания по переправлявшимся с правого берега Днепра украинским лодкам и, выдвинувших на огневую позицию, уничтожил их. «Нугуш» добавил, что цели были поражены.

Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего.