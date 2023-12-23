Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.29 комментариев
NYT: Российские войска перехватили инициативу на большей части фронта на Украине
New York Times: Российские военные перехватили инициативу на большей части фронта на Украине
Российские военные перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации на Украине, сообщает газета The New York Times.
По данным издания, недавние наступления России стали еще одним доказательством того, что ВС России твердо перехватили инициативу на большей части поля боя, передает РИА «Новости».
Также уточняется, что в течение последних нескольких недель российским бойцам удалось взять под контроль новые территории.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия в ходе спецоперации создала довольно хорошо укрепленную линию обороны, ее сложно преодолеть. В Финляндии также признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией.