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    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    29 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    47 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    5 комментариев
    23 декабря 2023, 09:43

    NYT: Российские войска перехватили инициативу на большей части фронта на Украине

    New York Times: Российские военные перехватили инициативу на большей части фронта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации на Украине, сообщает газета The New York Times.

    По данным издания, недавние наступления России стали еще одним доказательством того, что ВС России твердо перехватили инициативу на большей части поля боя, передает РИА «Новости».

    Также уточняется, что в течение последних нескольких недель российским бойцам удалось взять под контроль новые территории.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия в ходе спецоперации создала довольно хорошо укрепленную линию обороны, ее сложно преодолеть. В Финляндии также признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией.

    22 декабря 2023, 15:14
    Расчет «Града» отомстил ВСУ за погибшего в Марьинке Рудакова
    Расчет «Града» отомстил ВСУ за погибшего в Марьинке Рудакова
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет российской БМ-21 «Град» уничтожил украинских десантников, пытавшихся форсировать Днепр в Херсонской области, на одном из выпущенных по ним снарядов бойцы написали «За Рудакова» в память о погибшем в Марьинке солдате, передает источник с места событий.

    Как сказал РИА «Новости» командир расчета с позывным «Нугуш», Рудаков, погиб при взятии Марьинки оставил письмо на кирпиче с просьбой позаботиться о его семье. Он добавил, что «Град» сейчас передаст противникам от него привет.

    Расчет «Града» получил от разведки целеуказания по переправлявшимся с правого берега Днепра украинским лодкам и, выдвинувших на огневую позицию, уничтожил их. «Нугуш» добавил, что цели были поражены.

    Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего.

    Коментарии (7)
    22 декабря 2023, 12:07
    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    Глава Минобороны Финляндии Хяккянен заявил, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва способна продолжать вести спецоперацию на Украине еще длительное время, а западные страны и Украина явно переоценили собственные силы, заявил газете Politico глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

    По его словам, у России есть силы продолжать спецоперацию годами, тогда как многие переоценивают силы западных стран и Украины, считая, что Киев «побеждает», передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, однако среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации. Президент отметил, что Украина сегодня не производит почти никаких вооружений, все получает «на халяву», но эта «халява» уже заканчивается.

    Коментарии (25)
    22 декабря 2023, 20:02
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия до нового года может отступить из Авдеевки, заявил бывший командир батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий, сообщают украинские СМИ.

    По словам Дикого, силы России значительно продвинулись в районе Авдеевки, поэтому вероятность того, что ВСУ придется покинуть этот населенный пункт, выше, чем вероятность того, что украинские военные его удержат, пишет «Страна.ua».

    «Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придется принимать еще даже до нового года», – приводит издание слова экс-командира «Айдара».

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин объяснил отступление ВСУ под Купянском.

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    22 декабря 2023, 13:03
    Генсек НАТО похвалил оборонительные линии ВС России
    Генсек НАТО похвалил оборонительные линии ВС России
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия в ходе спецоперации создала довольно хорошо укрепленную линию обороны, ее сложно преодолеть, заявил немецкому агентству DPA генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    По его словам, ситуация на поле боя «действительно сложная» – линия фронта в течение последних недель не сильно изменилась, у российских военных было время закрепиться, передает ТАСС.

    Столтенберг добавил, что ВС России укрепили рубежи обороны, возведя огромные минные поля, окопы и препятствия для танков.

    Генсек НАТО признал, что российские линии обороны сложно преодолеть, в том числе из-за отсутствия военно-воздушных сил.

    Ранее в Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией.

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    22 декабря 2023, 23:15
    Игрокам киевского футбольного клуба пришла групповая повестка в военкомат

    В киевский футбольный клуб «Оболонь» пришла групповая повестка в военкомат на 25 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Групповая повестка от территориального центра комплектования (военкомата) пришла в футбольный клуб «Оболонь» в Киеве, сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что повестка пришла «на 25, кажется, человек». Как указывают СМИ, прежде украинские власти призывали спортсменов продолжать карьеру и не покидать Украину. Озвучено предположение, что повестка стала элементом «воспитательной работы», в качестве инициатора называют главного тренера, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава управления прессы и информации минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что украинская армия «все равно» доберет нужное количество людей с помощью мобилизации и рекрутинга.

    Коментарии (16)
    23 декабря 2023, 01:55
    Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО»

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне специальной военной операции на Украине «дела на данный момент обстоят очень хорошо», заявил командир спецназа «Ахмат», герой России Апты Алаудинов, который считает, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО».

    Алаудинов рассказал, что российские войска каждый день «продвигаются вперед, выбивают противника, забирают у него те укрепы и высоты», которые вооруженные силы Украины штурмовали «на протяжении пяти-шести месяцев», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    Как отметил Алаудинов, российские войска берут эти участки под контроль «с наименьшими потерями», действуя «намного грамотнее, техничнее», чем ВСУ. По его словам, российские силы «уже хорошо продвинулись вперед на некоторых участках» и «готовятся к продвижению на остальных».

    «Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО», – сказал Алаудинов. Он считает, что Россия де-факто уже одержала победу, а в умах жителей Украины и мировых элит наблюдается перелом. Алаудинов считает, что от российской армии сейчас требуется «грамотно доделать свою работу, без больших потерь».

    Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в 2024 году Россию ждет победа в конфликте с Украиной. По его мнению, СВО может завершиться летом 2024 года.

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    22 декабря 2023, 22:27
    Глава МИД Польши в Киеве заявил о «тупике на фронте» на Украине

    Глава МИД Польши Сикорский на пресс-конференции с Кулебой заявил о «тупике на фронте» на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о «тупике на фронте» на Украине, сообщила пресс-служба правительства Польши. Он сказал об этом на пресс-конференции в Киеве после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который ранее уверял, что «никакого тупика нет».

    Как заявил Сикорский, «сейчас, когда на фронте тупик», происходит «правильное испытание, чтобы увидеть, кто готов помочь». Он призвал ЕС активизировать оборонную промышленность, поскольку исход конфликтов определяется «не тактическими сражениями, а производством». Сикорский заверил, что позиция Польши по Украине остается неизменной, Польша поддерживает украинское стремление в Евросоюз и НАТО, передает ТАСС.

    Отметим, что в конце ноября в Брюсселе Кулеба резко оборвал вопрос журналистки о том, что необходимо Киеву для выхода из тупикового положения на фронте. Тогда Кулеба, не дав ей завершить вопрос, заявил: «Нет никакого тупика», – пишет «Российская газета».

    Напомним, в начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома.

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    22 декабря 2023, 23:43
    Блогера Юрия Подоляку на Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

    Сумская облпрокуратура на Украине заочно приговорила блогера Юрия Подоляку к 12 годам тюрьмы

    Блогера Юрия Подоляку на Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы
    @ Юрий Подоляка/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    За «сотрудничество с Россией» и «оправдание агрессии» блогер Юрий Подоляка приговорен на Украине к 12 годам лишения свободы, сообщила Сумская областная прокуратура.

    Как сообщает прокуратура, Подоляка – уроженец Сум, в России живет с 2014 года. На сайте ведомства опубликовано его отретушированное фото. Он «признан виновным в сотрудничестве с государством-агрессором и распространении информации, содержащей оправдание вооруженной агрессии». Также Подоляка приговорен к конфискации имущества, ему на 15 лет запретили «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», передает РИА «Новости».

    Напомним, Подоляка в 2022 году собрал почти 500 млн рублей на теплые вещи для мобилизованных. В апреле 2023 года СБУ заочно сообщила о подозрении блогеру в государственной измене.

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    22 декабря 2023, 22:42
    Украинские ударные беспилотники атаковали Бердянск

    Российскими средствами РЭБ и ПВО нейтрализованы украинские беспилотники над Бердянском

    Tекст: Антон Антонов

    Как минимум шесть украинских беспилотников нейтрализованы над Бердянском российскими средствами РЭБ и ПВО, сообщили оперативные службы Запорожской области.

    В оперативных службах региона сообщили, что город «вновь атакован ударными беспилотниками ВСУ». БПЛА вооруженных сил Украины были нейтрализованы «над жилым районом города», передает ТАСС.

    В пятницу сбитый украинский беспилотник упал на крышу частного жилого дома в Бердянске. БПЛА не сдетонировал, но жители соседних домов были эвакуированы до обезвреживания ударного беспилотника.

    Напомним, накануне российские системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ на подлете к Бердянску, еще один упал в частном секторе и взорвался. Пострадавших в результате атаки ВСУ нет, но был поврежден жилой дом.

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    22 декабря 2023, 11:38
    Причастный к гибели подростка боевик ВСУ приговорен к 28 годам в ДНР

    Причастный к гибели подростка и разрушению 40 домов боевик ВСУ приговорен к 28 годам в ДНР

    Суд в ДНР заочно приговорил к 28 годам заключения с отбыванием в колонии строго режима украинского боевика, причастного к ряду преступлений против мирного населения в Донбассе.

    Собранные военным следственным управлением СК по Объединенной группировке войск (сил) доказательства были признаны достаточными для вынесения заочного приговора военнослужащему ВЧ А3283 (17-я отдельная танковая ВСУ) старшему солдату Евгению Попцову, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на Следственный комитет.

    Следствие установило, что в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года в Сартане, Саханке, Талаковке и Старом Крыму погиб 17-летний житель ДНР, была причинена контузия головного мозга женщине, повреждены и уничтожены 42 дома и два гражданских автомобиля. При это доказано, что Попцов с сослуживцами произвел в сторону жилых домов не менее 15 выстрелов осколочно-фугасными снарядами.

    Подсудимый был признан виновным в совершении преступлений, в том числе жестоком обращении с гражданскими и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.

    Осужденный объявлен в международный розыск.

    Напомним, накануне украинский морпех был осужден за расстрел жителей Мариуполя.

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    23 декабря 2023, 01:16
    New York Times заявила о перехвате Россией инициативы в зоне СВО

    New York Times заявила о перехвате Россией инициативы «на большей части поля боя» в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска «твердо перехватили инициативу на большей части поля боя» в зоне специальной военной операции на Украине, пишут СМИ.

    Как отмечает New York Times, свидетельством этого стали «недавние наступления» российских войск, в результате которых Россия освободила от украинских сил новые территории, передает РИА «Новости».

    Напомним, командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что российская армия не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту.

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    23 декабря 2023, 02:51
    Минобороны оценило действия дальней авиации ВКС

    Минобороны на «хорошо» и «отлично» оценило действия дальней авиации ВКС

    Минобороны оценило действия дальней авиации ВКС
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дальняя авиация ВКС России в 2023 году на «хорошо» и «отлично» выполнила все практические мероприятия, в которых была задействована, сообщили в Минобороны России в день 109-летия дальней авиации.

    Как сообщило в Telegram Минобороны, в 2023 году дальняя авиация участвовала в специальной военной операции на Украине, а также в мероприятиях боевой подготовки, продемонстрировав «высокий уровень подготовки и воздушной выучки».

    Кроме того, дальняя авиация патрулировала регионы Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, участвовала в совместных патрулированиях с китайскими ВВС.

    Напомним, командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш сообщил на днях, что дальняя авиация России в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты с новыми боевыми качествами.

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    22 декабря 2023, 22:55
    Россия и Украина впервые провели обмен письмами от семей военнопленных

    Москалькова сообщила о первом взаимном обмене передачами и письмами родственников военнопленных между Россией и Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Украина провели первый взаимный гуманитарный обмен передачами и письмами родственников украинских и российских военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Москалькова сообщила, что обмен на границе двух стран состоялся «впервые по взаимной договоренности» с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом. Обмен проводился «при поддержке и участии компетентных органов», передает ТАСС.

    Стороны обменялись «передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России».

    Напомним, Москалькова сообщила о своем посещении совместно с Лубинцом военнопленных. Она добавила, что таких посещений будет несколько, все по составленному плану-графику.

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    23 декабря 2023, 07:16
    ВСУ потеряли на Купянском направлении танки Leopard 2 и до 55 человек

    Tекст: Антон Антонов

    На Купянском направлении отражено семь контратак вооруженных сил Украины, ВСУ потеряли два танка Leopard 2 и до 55 военных, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    Пять контратак ВСУ предприняли у озера Лиман, Синьковки и Ивановки, но им пришлось «отойти в южном и юго-западном направлениях», еще две попытки контратак украинские войска совершили в направлении Жегловки и Тернов, передает ТАСС.

    Всего потери вооруженных сил Украины, по словам Зыбинского, составили «до 55 военнослужащих, два танка Leopard 2, два бронетранспортера М113, два миномета, четыре пикапа и орудие Д-20».

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что на Южно-Донецком направлении ВСУ «за сутки потеряли восемь долговременных огневых точек, два пикапа и до 115 боевиков убитыми и ранеными», передает РИА «Новости».

    Российские авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по опорным пунктам, пунктам временной дислокации и районам сосредоточения живой ВСУ у Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Пречистовки и Урожайного.

    Украинские подразделения пытались провести ротацию у Новодонецкого и Червоного, но эти попытки оказались сорваны российскими войсками. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли гаубицу Д-20 у Нескучного и два минометных расчета у Макаровки и Новодонецкого.

    Напомним, Минобороны России сообщало, что на Купянском направлении ВСУ потеряли за неделю свыше 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard, 19 бронемашин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли более 670 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

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    23 декабря 2023, 08:44
    Российские военные удержали выгодные рубежи на Купянском направлении

    Мотострелки ВС России удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Бойцы мотострелковых подразделений группировки войск «Запад» удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.

    По информации оборонного ведомства, мотострелки 6-й общевойсковой армии нанесли огневое поражение группам ВСУ на Купянском направлении, во время неудачной атаки украинских военных были закреплены выгодные рубежи обороны, передает РИА «Новости».

    Также в ходе боя удалось уничтожить малочисленную группу ВСУ и несколько мобильных средств огневой поддержки.

    Как рассказал командир мотострелковой роты с позывным «Батя», штурмовики выбили противника из нескольких участков леса, мотострелковые подразделения шли за ними, после чего встретили сопротивление группы ВСУ, дезориентировали их на местности, чтобы украинские боевики не смогли отбивать шквалистый огонь российских военных.

    Ранее стало известно, что на Купянском направлении отражено семь контратак вооруженных сил Украины, ВСУ потеряли два танка Leopard 2 и до 55 военных.

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