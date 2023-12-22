Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.4 комментария
Генсек НАТО похвалил оборонительные линии ВС России
Россия в ходе спецоперации создала довольно хорошо укрепленную линию обороны, ее сложно преодолеть, заявил немецкому агентству DPA генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, ситуация на поле боя «действительно сложная» – линия фронта в течение последних недель не сильно изменилась, у российских военных было время закрепиться, передает ТАСС.
Столтенберг добавил, что ВС России укрепили рубежи обороны, возведя огромные минные поля, окопы и препятствия для танков.
Генсек НАТО признал, что российские линии обороны сложно преодолеть, в том числе из-за отсутствия военно-воздушных сил.
Ранее в Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией.