Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.10 комментариев
В Кремле рассказали, к чему приведет принятие Украины в ЕС
Представитель Кремля Песков: Принятие Украины в ЕС станет неподъемным грузом для Евросоюза и развалит его
Принятие Украины в Евросоюз подорвет всю систему этого объединения и приведет к его развалу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, решение принять в Евросоюз Украину вне зависимости от ее территориальных проблем подорвет всю систему альянса, передает ТАСС.
Песков добавил, что «трезвые головы понимают», какой груз ляжет на плечи ЕС, после чего он развалится.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины и поинтересовался, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.