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Российский Дед Мороз побывал в Армении
Российский Дед Мороз в рамках новогоднего путешествия побывал в Армении
Российский Дед Мороз из Великого Устюга рамках своего новогоднего путешествия по странам ближнего и дальнего зарубежья побывал в Армении, сообщается на странице Деда Мороза в соцсети «ВКонтакте».
Как говорится в сообщении, Дед Мороз гостил в Армении, где успел поздравить ребят в Российском центре науки и культуры, открыть новогодний спектакль в театре имени Станиславского, заехать к ученикам специальной школы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата пофотографироваться с жителями Еревана и вручить им сладкие подарки, передает РИА «Новости».
Затем Дед Мороз поздравил детей в Гюмри и Мецаморе, после чего успел поздравить маленьких пациентов, побывать в детских домах Еревана и Гавара и посетить гаварский Центр русского языка.
Напомним, в декабре 2021 года в Роскосмосе сообщили, что российские средства наблюдения за космическим пространством зафиксировали передвижение Деда Мороза над Россией.