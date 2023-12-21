Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.6 комментариев
Российские десантники уничтожили три моторных лодки ВСУ на Днепре
Российские десантники уничтожили три моторных лодки с подразделением ВСУ на Днепре
Расчеты FPV-дронов российских Воздушно-десантных войск уничтожили три моторных лодки ВСУ на Днепре в Херсонской области, перевозившие вооруженные подразделения противника, сообщили в Министерстве обороны России.
Минобороны сообщило, что подразделения беспилотников российских десантников постоянно уничтожают катера и моторные лодки ВСУ, на которых те пытаются переправить личный состав для высадки на левый берег Днепра, передает РИА «Новости».
После запуска FPV-дрона оператор обнаружил моторную лодку украинских формирований, перевозившую по реке Днепр вооруженное подразделение ВСУ до пяти человек. Операторы дронов точно скорректировал полет, навели его на цель и уничтожили. Так же потоплены были аналогичные плавсредства украинских формирований.
Ранее Министерство обороны обнародовало видео, на котором запечатлено, как российские десантники уничтожают живую силу и технику украинской армии с помощью ударных дронов.