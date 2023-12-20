Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.0 комментариев
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ с помощью ударных беспилотников
Министерство обороны обнародовало видео, на котором запечатлено, как российские десантники уничтожают живую силу и технику украинской армии с помощью ударных дронов.
В ролике показаны кадры с правого берега Днепра в Херсонской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Расчет FPV-дрона поразил пикап украинских военных, уничтожив трех боевиков. Второй беспилотник окончательно вывел машину ВСУ из строя. Третий дрон поразил машину украинских военных, спрятанную под деревом у здания.
Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации на Украине успешно протестирована первая ночная версия российского ударного FPV-дрона «Гастелло».