Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.2 комментария
Захарова назвала неутешительной и однозначной ситуацию на поле боя для ВСУ
Ситуация на поле боя для украинских войск «неутешительная и однозначная», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
Захарова заявила, что США цинично пытаются переложить на Евросоюз многомиллиардные расходы на поддержание украинского конфликта по принципу «вор у вора дубинку украл». По сути, подчеркнула она, Вашингтон пытается заставить простых европейцев раскошелиться на содержание погрязшего в коррупции и убийствах режима [президента Украины Владимира] Зеленского», передает ТАСС.
Также она заключила, что «ситуация на поле боя для украинских неонацистов неутешительная и однозначная».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за контрнаступление превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков.