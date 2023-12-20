Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.2 комментария
Украинские пограничники рассказали о новом способе призывников покинуть страну
ГПС: Украинцы призывного возраста научились покидать страну как лица, сопровождающие инвалидов
Украинцы призывного возраста уезжают из страны под видом лиц, сопровождающих инвалидов, сообщил начальник отдела организации пограничного контроля западного регионального управления государственной погранслужбы Украины Игорь Матвейчук.
«Сейчас на Украине в месяц выдается около 6 тыс. разрешений на выезд из страны мужчин призывного возраста. Среди них около 15% инвалиды и сопровождающие их лица», – приводит слова Матвейчука ТАСС.
По его словам, по нынешним правилам вместе с инвалидом с Украины за рубеж могут выехать несколько человек, которые в соответствующем документе обозначены как лица, ухаживающие за ним. При этом украинские пограничники не имеют возможности проконтролировать, вернулись ли они затем в страну или остались за рубежом.
Сейчас обсуждается ограничение на количество сопровождающих инвалида лиц, «чтобы инвалида мог сопровождать только один человек, который с инвалидом и сам должен вернуться на Украину».
Ранее сообщалось, что военные на Украине предложили мобилизовать 500 тыс. украинцев.