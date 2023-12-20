Украинские пограничники рассказали о новом способе призывников покинуть страну

ГПС: Украинцы призывного возраста научились покидать страну как лица, сопровождающие инвалидов

Tекст: Денис Тельманов

«Сейчас на Украине в месяц выдается около 6 тыс. разрешений на выезд из страны мужчин призывного возраста. Среди них около 15% инвалиды и сопровождающие их лица», – приводит слова Матвейчука ТАСС.

По его словам, по нынешним правилам вместе с инвалидом с Украины за рубеж могут выехать несколько человек, которые в соответствующем документе обозначены как лица, ухаживающие за ним. При этом украинские пограничники не имеют возможности проконтролировать, вернулись ли они затем в страну или остались за рубежом.

Сейчас обсуждается ограничение на количество сопровождающих инвалида лиц, «чтобы инвалида мог сопровождать только один человек, который с инвалидом и сам должен вернуться на Украину».

Ранее сообщалось, что военные на Украине предложили мобилизовать 500 тыс. украинцев.