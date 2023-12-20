Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.2 комментария
Гаврилов: Москва выступает за срочные меры по пресечению нелегальных потоков оружия
Россия выступает за безотлагательные меры по пресечению нелегальных потоков легкого и стрелкового оружия, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, вопросы контроля над легким и стрелковым оружием (ЛСО) и боеприпасами к нему в Российской Федерации относятся к числу приоритетных, в этой связи Москва выступает за безотлагательные меры по пресечению нелегальных потоков ЛСО, по поиску практически реализуемых путей решения этой проблемы в интересах обеспечения международной безопасности, передает РИА «Новости».
При этом дипломат добавил, что с началом СВО тема незаконного оборота оружия стала весьма болезненной для западных собеседников на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).
Так, второй год подряд они срывается проведение ежегодных совещаний по проблематике управления запасами легкого и стрелкового оружия, а также запасов обычных боеприпасов.
Гаврилов добавил, что подоплека их действий понятна – одним из главных источников пополнения незаконного оборота ЛСО являются организованные из-за рубежа «цветные» революции, в ходе которых утрачивается контроль над государственными оружейными арсеналами.
В заключение он напомнил, что с начала спецоперации западные страны передали Киеву сотни тысяч единиц вооружения, военной техники и снаряжения на десятки миллиардов долларов США.
Ранее Гаврилов отмечал, что заявление о готовности России принять жесткие меры в случае использования аэродромов стран НАТО для вылетов переданных Киеву истребителей застало представителей Запада врасплох.