Гаврилов: Москва выступает за срочные меры по пресечению нелегальных потоков оружия

Tекст: Александра Юдина

По его словам, вопросы контроля над легким и стрелковым оружием (ЛСО) и боеприпасами к нему в Российской Федерации относятся к числу приоритетных, в этой связи Москва выступает за безотлагательные меры по пресечению нелегальных потоков ЛСО, по поиску практически реализуемых путей решения этой проблемы в интересах обеспечения международной безопасности, передает РИА «Новости».

При этом дипломат добавил, что с началом СВО тема незаконного оборота оружия стала весьма болезненной для западных собеседников на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).

Так, второй год подряд они срывается проведение ежегодных совещаний по проблематике управления запасами легкого и стрелкового оружия, а также запасов обычных боеприпасов.

Гаврилов добавил, что подоплека их действий понятна – одним из главных источников пополнения незаконного оборота ЛСО являются организованные из-за рубежа «цветные» революции, в ходе которых утрачивается контроль над государственными оружейными арсеналами.

В заключение он напомнил, что с начала спецоперации западные страны передали Киеву сотни тысяч единиц вооружения, военной техники и снаряжения на десятки миллиардов долларов США.

Ранее Гаврилов отмечал, что заявление о готовности России принять жесткие меры в случае использования аэродромов стран НАТО для вылетов переданных Киеву истребителей застало представителей Запада врасплох.