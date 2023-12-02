Мурашко анонсировал обязательный переход на электронные медкарты

Министр здравоохранения Мурашко заявил об обязательном переходе на электронные медкарты с 2024 года

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Мурашко, с 2024 года органам исполнительной власти переход на электронные медицинские карты будет предъявляться как обязательное условие, поскольку все данные просто не будет возможности собрать. По его словам, отказ от бумажных носителей является финансовым, интеллектуальным инструментом, а также он обеспечит «преемственность» между уровнями оказания медпомощи и сопровождения пациента, передает ТАСС.

Мурашко добавил, что важно перейти в электронную медицинскую карту «с формированием полей, требований к региональным медицинским информационным системам».

Мурашко подчеркнул, что это необходимо для доступности данных для населения и отказа от бумаги. Он отметил, что речь не идет о «посягательстве на чужие полномочия или на врачебный почерк». По его словам, здесь говорится не о том, чтобы «переписать врачебный почерк» в цифровом варианте, а о том, что необходимо создать ресурс данных, позволяющий изменить сферу здравоохранения.

Ранее в Москве расширили функционал электронной медицинской карты, теперь в ней доступны сведения о новорожденном ребенке, в том числе выписные эпикризы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что врачи начнут оформлять школьные медицинские карты в электронном виде, что освободит около 170 тыс. родителей в год от лишнего сбора справок.