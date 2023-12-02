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В Татарстане загорелся рынок на площади в 2,5 тыс. кв. метров
В Татарстане загорелся авторынок на площади в 2,5 тыс. кв. метров
Площадь возгорания торговых павильонов в Набережных Челнах в Татарстане достигла 2,5 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС.
Как указали в ведомстве, площадь пожара достигла 2, 5 тыс. кв. метров. Отмечается, что причиной быстрого распространения огня стала высокая пожарная нагрузка, передает ТАСС.
В пресс-службе уточнили, что данных о пострадавших пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах загорелась кровля здания авторынка «Гараж-500» на площади около 740 кв. метров. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 18.37.
Напомним, на рынке Москвы начался пожар. Загорелись несколько торговых павильонов на 19-й и 20-й линиях. В результате инцидента пострадали два человека.