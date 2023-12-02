Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.10 комментариев
Полиция начала проверку после избиения ребенка на футбольном поле в Сочи
Полиция Сочи организовала проверку после публикации в Сети видео, где мужчина избивает ребенка, его личность уже установлена, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В Telegram-канале «ЧП-Дагомыс» опубликовали видео, на котором мужчина бьет ребенка, в том числе ногами. Отмечается, что инцидент произошел на футбольном поле неподалеку от гимназии в микрорайоне Макаренко в городе Сочи, передает РИА «Новости».
Как указали правоохранители, после видео началась проверка, во время которой была установлена личность мужчины, избившего ребенка. Отмечается, что в ближайшее время виновный даст объяснение по факту инцидента, и уже после проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее следователи начали проверку руководства школы №16 на халатность после видео с избиением третьеклассника.