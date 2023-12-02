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Москва с МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС
Гендиректор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились о проведении полномасштабных консультаций по Запорожской АЭС, они пройдут в январе-феврале.
Встреча состоялась на полях климатической конференции ООН (COP-28), которая проходит в Дубае, сообщается в Telegram-канале Росатома.
Стороны обсудили обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС, работу миссии МАГАТЭ на станции, ротацию сотрудников агентства, которая состоится 5 декабря.
Лихачев подтвердил готовность Росатома работать с МАГАТЭ по продвижению мирного атома как устойчивого источника энергии. Москва присоединилась к заявлению агентства и группы стран о роли ядерной энергии в климатической повестке.
Ранее в МАГАТЭ заявили об отключении ЗАЭС от внешнего источника питания.