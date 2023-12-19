Кардиолог назвал вероятные причины смерти «пухляша» из клипа Little Big

Кардиолог Ашихмин рассказал, как алкоголь и лишний вес могли привести к смерти танцора Красилова из клипа Little Big

Tекст: Татьяна Косолапова

«Одна из важнейших причин смерти молодых людей – это аритмия. Она происходит из главного нашего мотора – миокарда левого желудочка, который то растягивается, то увеличивается, и сердце, что называется, «расползается» при избыточном приеме алкоголя. Как правило, чтобы сердце «существенно растянулось», нужно достаточно много времени, обычно около 15 лет», – рассказывает Ашихмин.



При этом, продолжает врач, есть и вторая причина для риска – когда у пациентов есть повышение холестерина (гиперхолестеринемия), из-за чего инфаркты могут возникать в достаточно молодом возрасте. Связано это с тем, что откладываются холестериновые отложения, формируются бляшки в сосудах сердца, появляется риск разрыва сосуда и возникает инфаркт. Поэтому людям с подобными проблемами необходимо измерять уровень холестерина с 18 лет, считает медик.

«Избыточный вес также влияет на сердце, это нагрузка. Жировая ткань сосредоточена между петлями кишечника, она очень метаболически активна, сбрасывает в кровь вещества, которые вызывают серьезное воспаление. Как результат, ухудшается функция внутренней оболочки сосудов, из-за чего она становится подвержена формированию бляшек в сосудах», – объясняет Ашихмин, подчеркивая, что у пьющих людей с избыточным весом риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний выше.



В возрасте 29 лет скончался танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов («Пухляш»), участвовавший в съемках клипа Little Big на песню Uno, с которой он и группа должны были отправиться на «Евровидение» в 2020 году. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

В квартире, где умер Красилов, не нашли алкоголя и запрещенных препаратов. При этом дежурная по подъезду отметила, что в этот день молодой человек вернулся домой поздно ночью и «был выпивши, но держался на ногах». А режиссер, с которым Красилов работал, рассказал, что актер всегда выходил на связь в 9 утра, «даже если накануне был в «разобранном» состоянии», однако в день смерти эта традиция была нарушена, что и вызвало беспокойство.