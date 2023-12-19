Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.0 комментариев
Удостоверения ветеранов боевых действий получили более 450 сотрудников «Вагнера»
Торжественное вручение удостоверений ветерана боевых действий бойцам ЧВК «Вагнер» состоялось в понедельник. Документы 32 бойцам вручила глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
В мероприятии также приняли участие замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, директор по внешним связям ПAO «Промсвязьбанк» Вера Подгузова, глава департамента труда и соцзащиты Москвы Евгений Стружак и другие.
«Мы помогаем собрать комплекты документов, которые фонд в еженедельном режиме передает в Минобороны. В рамках соглашения готовые удостоверения ветерана боевых действий министерство передает для вручения в региональных филиалах. Уже более 450 бойцов частных военных компаний получили документ и все полагающиеся им льготы и права», – сказала Цивилева.
В рамках мероприятия героям также передали первые банковские карты лояльности, разработанные фондом совместно с ПАО «Промсвязьбанк».
По словам Цивилевой, цель проекта – создать особые условия для ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.
«Какие бы различные меры поддержки сегодня государство не оказывало участникам СВО и их семьям, этого всегда будет недостаточно. Мы, работая здесь, в тылу, отдаем себе в этом отчет. Не случайно в каждом своем выступлении наш Верховный главнокомандующий называет воинов-участников СВО нашим достоянием, опорой для страны. Без их ежечасного подвига на фронте не будет России. Максимальная поддержка участников, ветеранов СВО и их семей – наш общий моральный долг», – сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Карта «Защитники Отечества» дает доступ к программам лояльности и скидкам от партнеров: бизнес-структур, общественных и госорганизаций. Это скидки в аптеках, магазинах детских товаров, спортивного оборудования и инвентаря, на автозаправочных станциях, скидки на проживание в гостиницах, на приобретение билетов в театры, музеи и кино. Карта имеет и стандартный набор банковских опций: возможность сделать ее зарплатной, бесплатно пополнять онлайн или в банкоматах ПСБ и партнеров, оплачивать ЖКХ, налоги, штрафы и пошлины без комиссии и так далее.