Политолог: Путин подталкивает молодежь связывать свое профессиональное будущее с Россией

Политолог Майоров: Россия становится страной, где гражданину гарантирована комфортная позиция на рынке труда

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Прошедшая сегодня встреча президента России с победителями и наставниками всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» демонстрирует высокое внимание руководства страны к вопросам профессиональной самореализации молодежи и значительно повышает престиж профессионального образования в публичном пространстве», – заявил Арсений Майоров, докторант Института философии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ «Движение Первых».

«Данное мероприятие проходило в России впервые, и важно подчеркнуть, что сразу получило публичную поддержку на самом высоком уровне. Чемпионат стал очередным доказательством того, что у молодых граждан есть реальные стимулы не просто развиваться в своей профессии, но и связывать свое профессиональное будущее с той страной, в которой они родились и выросли», – отметил он.

Политолог напомнил, что ранее Россия участвовала в подобных конкурсах по линии WorldSkills – международного некоммерческого движения, направленного на повышение престижа рабочих профессий. Однако сейчас членство РФ в WorldSkills приостановлено, поэтому было решено организовать национальные мероприятия.

«Наличие инфраструктуры для получения образования и работы, ощущение понятных перспектив и публичное одобрение карьерного пути человека – это все то, что становится нормой для современной государственной политики. Уже это само по себе является крупным достижением для страны, – подчеркнул собеседник. – Таким образом, Россия становится той страной, где гражданину, который активно занимается саморазвитием, гарантирована комфортная позиция на рынке труда, что для общества является большим показателем, особенно в условиях больших экономических кризисов и сдвигов».

По словам Майорова, поддержка профессионального образования указывает и на то, что руководство страны системно подходит к вопросу укрепления промышленного потенциала и технологического суверенитета государства, поскольку среди победителей чемпионата есть специалисты в таких сферах, как, например, информационная безопасность, производство и ремонт БПЛА и других.

«Фактически сегодня президент России провел встречу с теми профессионалами, от которых уже сегодня зависят безопасность нашей страны и ее успехи в промышленности, ВПК и экономике в целом», – резюмировал Майоров.

В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Финал чемпионата прошел в Санкт-Петербурге в конце ноября. Студенты колледжей соревновались по 35 компетенциям, школьники от 14 лет – по 20 направлениям, таким как корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, промышленная автоматика, ремонт беспилотных летательных аппаратов и другие, сообщает Кремль.

«Каждому победителю и тому, кто занял призовые места, будет выдан сертификат на поездку по стране в рамках программы, которая называется «Больше, чем путешествие». То есть вы сможете поездить по определенным маршрутам, в интересные точки России, это, может быть, даже с вашей будущей специальностью можно как-то связать. Но в любом случае это будет интересно», – сообщил Путин.

Президент напомнил, что сейчас в мире происходит технологическая революция, и потому в России должна появиться новая генерация специалистов. «И по программам, которые государство для себя верстает, где-то в течение ближайших трех лет мы должны подготовить миллион специалистов в высокотехнологичных отраслях», – сказал глава государства.

По его словам, количество молодых людей, которые достигнут возраста, когда они должны будут вступать на трудовой путь, в России в ближайшие годы достигнет почти 10 млн. «И это тоже ставит перед государством задачу вовремя подготовить для этих людей необходимую инфраструктуру, чтобы они могли приходить в профессию, которую выбирают для себя», – заметил Путин.