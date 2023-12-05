Эксперты: Волонтеры покажут молодежи всего мира гостеприимство России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Изначально платформа «Россия – страна возможностей» (РСВ) строилась на нескольких проектах, одним из которых был «Доброволец России». Собственно, после этого появилось движение «Мы вместе» и одноименная премия. Тема волонтерства – один из наших профилей», – пояснил Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей».

«В рамках Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году РСВ готовит большую насыщенную программу. Например, если говорить о поддержке волонтерского корпуса, то мы разработали отдельное направление в рамках программы развития «Другое дело». Волонтерам на фестивале будут предлагаться различные задания, за выполнение которых они получат баллы, а затем смогут их обменять на призы, обучение, поездки и так далее», – сказал он.

«Поездки по нашей необъятной стране будут проводиться в партнерстве с программой «Большее путешествие». Участники получат на выбор пул туров – от Калининграда до Алтая. Обучение же будет проводиться в рамках стандартных обучающих курсов нашей президентской платформы и мастерской управления «Сенеж». Также мы создадим совместную программу с рядом российских вузов. Тем самым мы поднимем дух волонтеров во всех наших 89 регионах», – подчеркнул собеседник.

Агафонов также отметил важность внимания президента России к развитию добровольчества и встроенность волонтерских направлений в проведение Всемирного фестиваля молодежи. «Взаимовыручка и готовность встать на защиту ближнего – это наша национальная особенность. А еще такие фестивали доказывают гостеприимность России. Мы рады всем и никогда ни от кого не закрывались. Вся молодежь мира для нас дружественная», – подчеркнул Агафонов.

«Символично, что именно в этот день подходит к завершению отборочная кампания добровольцев Всемирного фестиваля молодежи-2024 – пожалуй, самого грандиозного события грядущего года в сфере молодежной политики. Молодые люди со всех регионов страны подали заявки на отбор в волонтерский корпус фестиваля, и, на мой взгляд, он станет одним из самых профессиональных за историю команд волонтеров. Уверен, что волонтеры обеспечат подспорье развития России в ближайшие годы, а участие в волонтерском корпусе ВФМ-2024 позволит молодым людям почувствовать сопричастность к международному сообществу и формированию будущего», – рассказал Александр Лунев, политолог, член Экспертного клуба «Дигория».

«У наших волонтеров за плечами впечатляющий опыт не только организационной поддержки мероприятий различного уровня, но и помощи в самые важные и сложные периоды для нашей страны. Такой опыт укрепляет гражданское самосознание и ответственность. В рамках добровольческой деятельности молодые граждане могут получить уникальные навыки вне основной специальности, по-новому взглянуть на себя и понять, каким они видят свое будущее», – указал он.

Во вторник в День добровольца, в рамках Международного форума гражданского участия «#МыВместе» на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ прошло праздничное мероприятие для волонтеров Всемирного фестиваля молодежи.

Акция «80 дней до старта волонтерского корпуса Фестиваля!» стала торжественным завершением отборочной кампании добровольцев для этого крупнейшего международного события. Участие приняли представители всех 27 Центров привлечения и подготовки волонтеров ВФМ–2024, в том числе руководители, тренеры, специалисты по отбору и сами добровольцы, которые уже прошли все этапы отбора на ВФМ–2024 и ожидают оглашения результатов.

В рамках мероприятия также прошло награждение 10 финалистов конкурса официальной песни волонтеров ВФМ–2024, выбранных народным голосованием, которое проходило в официальной группе в «ВКонтакте». Победителем конкурса стала песня Любови Брель «Я волонтер».

В рамках мероприятия выступили председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и заместитель руководителя Росмолодежи, координатор по подготовке и проведению ВФМ–2024 Денис Аширов.

«Нам важно было выбрать самых активных и ярких волонтеров, которые будут рассказывать о нашей стране, ее уникальности, богатстве и, главное, о Всемирном фестивале молодежи. Дальше добровольцев ждет обучение на базе волонтерских Центров, непосредственно на площадке Фестиваля на федеральной территории «Сириус», а также в Москве и Сочи. После этого работа волонтерского корпуса не закончится: они будут помогать иностранным участникам во время региональной программы, которая включает 30 российских городов», – рассказал Аширов.

«За последние несколько лет мы создали огромную волонтерскую структуру в нашей стране. Мы получили 50 тыс. заявок и досрочно завершили заявочную кампанию в добровольческий корпус фестиваля. Во многом это случилось благодаря работе Центров привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи. Большинство тех, кто войдет в команду волонтеров ВФМ-2024, уже отобраны», – отметил Метелев.

Участникам акции также рассказали о специальных функциональных направлениях – волонтерах-медиках и волонтерах-атташе.

В ВФМ-2024 примут участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тыс. иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. В организации и проведении Фестиваля будет задействовано 5 тыс. волонтеров из всех регионов России, в том числе 228 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Организатором ВФМ выступает Федеральное агентство по делам молодежи.