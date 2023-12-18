Путин: Технологическая революция требует новых квалифицированных кадров

Tекст: Ольга Иванова

«Во всем мире происходит технологическая революция, она требует совершенно новых квалифицированных кадров», – приводит его слова ТАСС.

Путин подчеркнул, что можно называть их как угодно, например, рабочими специальностями, но важно то, что это «совсем другая генерация», для нее другие требования, и должна появиться совсем другая генерация специалистов.

Также Путин считает, что подготовка высококлассных кадров в России должна вестись с работодателями. «Для нас в высшей степени важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда и с работодателями, с теми, кто ждет специалистов высокого класса на своих предприятиях», – сказал он.

Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков, по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиям-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российской промышленник» и включал 35 компетенции для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

Ранее Путин поддержал предложение «продлить статус молодого ученого, молодого кандидата наук и молодого доктора наук на время пребывания молодого ученого в декрете или в отпуске по уходу за ребенком». Также он сообщил, что стипендии аспирантам за приоритетные исследования будут повышены. Кроме того, Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий.