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Путин: Технологическая революция требует новых квалифицированных кадров
Происходящая в мире технологическая революция требует совершенно новых квалифицированных кадров, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.
«Во всем мире происходит технологическая революция, она требует совершенно новых квалифицированных кадров», – приводит его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что можно называть их как угодно, например, рабочими специальностями, но важно то, что это «совсем другая генерация», для нее другие требования, и должна появиться совсем другая генерация специалистов.
Также Путин считает, что подготовка высококлассных кадров в России должна вестись с работодателями. «Для нас в высшей степени важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда и с работодателями, с теми, кто ждет специалистов высокого класса на своих предприятиях», – сказал он.
Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.
Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков, по наиболее массовым и востребованным компетенциям.
Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиям-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.
Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российской промышленник» и включал 35 компетенции для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.
Ранее Путин поддержал предложение «продлить статус молодого ученого, молодого кандидата наук и молодого доктора наук на время пребывания молодого ученого в декрете или в отпуске по уходу за ребенком». Также он сообщил, что стипендии аспирантам за приоритетные исследования будут повышены. Кроме того, Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий.