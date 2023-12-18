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Украинские СМИ назвали причину инцидента с гранатами в Закарпатье
«Страна.ua»: Одна из причин инцидента с гранатами в Закарпатье на Украине – премия главе общины
Одной из причин конфликта на сессии сельсовета в Закарпатской области на западе Украины, в ходе которого депутат от партии «Слуга народа» Сергей Батрин взорвал гранаты, стала премия главе общины, сообщили украинские СМИ.
Украинское издание «Страна.ua» в понедельник опубликовало снятое за день до взрыва видео с заседания указанного сельсовета, на котором можно заметить серьезные разногласия между присутствующими и председательствующими.
Стоящий рядом с Батриным мужчина в военной форме выступил против премий главе общины и призывал на эти деньги купить квадрокоптеры и приборы ночного видения для ВСУ, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, который в пятницу взорвал три гранаты в ходе заседания, пришел в сознание в больнице. В результате подрыва гранат 26 человек получили ранения, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, СБУ предъявила обвинения в теракте Батрину.