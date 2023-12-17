Командир «Ахмата»: Съезд «Единой России» стал важным посланием Западу

Tекст: Олег Исайченко

«На съезде был сделан особый акцент на партийном строительстве, а также немало внимания уделили вопросу первичных отделений. Председатель партии Дмитрий Медведев предложил провести год так называемых «первичек». Соответствующие задачи делегированы региональным руководителям», – рассказала Елена Цунаева, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Спикер также указала, что поправки в устав, которые были внесены в рамках съезда, в основном связаны с усилением контроля за теми, кто представляет партию власти. «На нас смотрит вся страна. И даже один несознательный представитель может бросить тень на всю партию», – пояснила она.

«Разумеется, много говорили о работе в контексте СВО, законодательной деятельности, гуманитарных проектах. В выступлении Владимира Путина я обратила внимание на то, что в этот раз он больше обычного говорил о международной повестке», – говорит парламентарий.

«Тем самым глава государства обозначил внешние вызовы для России и наши ответы на них. Довольно часто фигурировала повестка суверенитета – политического, экономического, технологического, ментального», – рассказала Цунаева.

«На съезде также обсудили важность наращивания работы по противодействию попыткам наших противников расколоть страну по межконфессиональному или национальному векторам. И конечно, одним из самых важных тезисов встречи стал посыл о том, что для нас важен каждый гражданин, независимо от того, в какой сфере он трудится», – подчеркнула депутат.

«Этот съезд стал сигналом нашим заокеанским оппонентам, которые долгое время надеялись, что Россия не выдержит и распадется под внешним давлением. Пусть они знают, что Россия – это очень сильное государство, ставшее в ходе СВО еще крепче и сильнее», –доавляет Апти Алаудинов, Герой России, командир подразделения «Ахмат».

«Все мы видим, как за годы президентства Путина Россия стала более сплоченной. А за последние пару лет мы и вовсе сначала стали сильнее в боевом потенциале, а затем перешли на новый этап возрождения государства – духовно-нравственный. Я считаю, это самая важная и большая наша победа за два десятилетия. Пусть наши геополитические противники знают, что мы не собираемся озираться на Запад или ориентироваться на него. Теперь их очередь, разинув рты, следить за нами», – резюмировал собеседник.

В воскресенье на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве прошел ХХI съезд «Единой России». Участие в нем приняли более тысячи человек со всей страны. Партия приняла решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента и провела кадровую ротацию руководящих органов, сообщается на сайте ЕР.

В ходе своего выступления президент подчеркнул: Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. «Элиты Запада полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту. Способы для такой дестабилизации хорошо известны, и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых «цветных» переворотов. Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России – свободного, самостоятельного и суверенного государства», – сказал Путин,

«Мы ответили на вызовы, потому что последовательно, шаг за шагом, из года в год шли по пути укрепления суверенитета, в том числе в политической и общественной сфере, экономике, образовании и культуре, развивали российский федерализм, наше законодательство и прочную конституционную основу, опирались на многовековой опыт нашего государства, ценности и уникальные традиции гармоничного развития разных этносов, культур, языков, религий», – подчеркнул российский лидер.

Он также отметил: программа развития России будет сформулирована вместе с гражданами страны. «Именно отвечая на обращения людей, на вопросы, которые их волнуют, обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее», – сказал Путин.