Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
Путин заявил о необходимости повышения эффективности всех уровней власти
В России необходимо повысить эффективность всех уровней власти, заявил президент России Владимир Путин на съезде «Единой России».
«Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты и механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов», – указал глава государства, передает ТАСС.
По его словам, важнейшей задачей является повышение эффективности всех уровней публичной власти. «Здесь также предстоит кропотливая работа», – предупредил Путин.
«Надо себя настраивать на то, что задачи нарастают как снежный ком. Но мы же Россия, мы же зимняя страна, так? Мы любим снег», – сказал президент. «Смотрите, сколько его у нас навалило», – добавил он.
Российский лидер уточнил, что нынешнее время требует от России твердости и сплоченности, готовности отвечать даже на самые сложные вызовы.
Ранее Путин заявил, что Россия не променяет свой суверенитет «на колбасу» и не станет чьим-то сателлитом.