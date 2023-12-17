Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
Съезд «Единой России» начал свою работу на ВДНХ
Съезд партии «Единая Россия», в ходе которого единороссы намерены поддержать самовыдвижение президента Владимира Путина на выборах главы государства, открылся в Москве.
Как объявил председатель партии Дмитрий Медведев, в зале присутствуют 492 делегата, кворум имеется, передает ТАСС.
Съезд проходит на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в 75-м павильоне. На съезде, помимо решений, касающихся президентских выборов, пройдет плановое обновление состава генсовета.
Ранее президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где проходит съезд «Единой России».