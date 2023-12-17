Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
Умер режиссер Отар Иоселиани
Умер грузинский режиссер Отар Иоселиани
Грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет, сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.
Информацию о смерти Иоселиани подтвердили грузинским СМИ родные и близкие кинорежиссера, передает ТАСС.
Иоселиани родился в феврале 1934 года в Тбилиси. В 1965 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). В 1952 году окончил Тбилисскую консерваторию. С 1956 года работал в «Грузия-фильме». В 1962 году снял первый короткометражный фильм «Апрель». Мировую известность ему принесла трилогия «Жил певчий дрозд», «Листопад» и «Пастораль».
В 1980 году Иоселиани эмигрировал во Францию, где в 1992 году режиссер снял фильм «Охота за бабочками», который также принес ему славу и множество международных наград. В 1979 году Иоселиани стал заслуженным деятелем грузинского искусства. В 1984 году он стал народным артистом Грузинской ССР.