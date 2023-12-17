Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
Минсельхоз назвал объем сбора зерна в России
Патрушев: Вместе с новыми регионами объем сбора зерна составляет более 153 млн тонн
Объем сбора зерна вместе с новыми регионами составляет более 153 млн тонн в грязном весе, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
По его словам, объем сбора зерна вместе с новыми территориями на сегодняшний день составляет более 153 млн тонн, но это в грязном весе, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в этом году урожай зерна в России составит 146 млн тонн, в том числе порядка 5-6 млн тонн в новых регионах, продовольственная безопасность страны обеспечена.