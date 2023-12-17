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    Банк России спасает экономику от перегрева
    На границе Курского региона шестеро украинских пограничников сдались в плен
    Солдаты ВСУ рассказали о жестоких боях на левом берегу Днепра
    Убитые ЦАХАЛ в Газе заложники несли белый флаг
    Захарова: Плата за решения ЕС по Украине и Молдавии ляжет на плечи населения Европы
    Американский полковник рассказал о новом изобретении армии России
    После стычки с полицейскими в Москве задержаны более 80 мигрантов
    Шольц из-за Орбана чуть не опоздал к Серебренникову
    Киев и Бухарест решили 20-летний спор вокруг канала «Дунай – Черное море»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    17 декабря 2023, 10:27

    В Приморье мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского

    Tекст: Валентина Григоренко

    Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Приморья, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал убить жену, а после устроил стрельбу и ранил сотрудника полиции, сообщила пресс-служба управления МВД РФ по региону.

    Как указали в ведомстве, следственные органы завели уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» в отношении 49-летнего гражданина, который начал стрельбу из охотничьего ружья и ранил инспектора ППС, передает РИА «Новости».

    Источник добавил, что полицейский получил «серьезное ранение». По его словам, у задержанного мужчины «ружье официально было зарегистрировано, в установленном порядке, ружье изъяли». Позже в полиции сообщили, что состояние пострадавшего сотрудника оценивается как стабильное.

    Напомним, в пятницу вечером жительница Находки заявила в полицию о том, что ее муж в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на улице Ватутина, 9, взял из сейфа охотничье ружье и угрожает ей убийством. Когда полицейские прибыли на место вызова, ранее судимый пьяный мужчина устроил стрельбу и ранил одного сотрудника: 46-летнего лейтенанта полиции госпитализировали, правонарушителя задержали.

    Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы мужчина ранил из огнестрельного оружия двух сотрудников Росгвардии.

    16 декабря 2023, 20:26
    Американский полковник рассказал о новом изобретении армии России

    Американский полковник Кансиан рассказал о новом изобретении армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в несколько раз превосходят ВСУ по количеству дронов, к тому же они придумали использовать защитные экраны для укрепления собственных позиций, заявил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан.

    Российская армия использует защитные экраны, затрудняющие нанесение ударов по дронам и препятствующие обнаружению российских позиций, и их применение буквально стало кошмаром для ВСУ, сказал Кансиан в интервью Business Insider, передает РИА «Новости».

    Такое изобретение ВС России является разумной адаптацией к условиям на фронте, отметил полковник.

    Ранее командир ВСУ признал превосходство России по числу FPV-дронов.

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    16 декабря 2023, 18:56
    После стычки с полицейскими в Москве задержаны более 80 мигрантов
    После стычки с полицейскими в Москве задержаны более 80 мигрантов
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичные полицейские задержали 82 иностранцев, напавших на служебный автомобиль, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

    В отношении задержанных составлены административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение миграционного законодательства», передает «Интерфакс».

    По данным полиции, в пятницу в столичном районе Капотня 21-летний иностранец попытался скрыться от проверяющего документы сотрудника МВД, сбил его и протащил на капоте несколько метров, после чего нанес ему несколько ударов.

    Предположительно, у правонарушителя произошел приступ эпилепсии, страж порядка оказал ему доврачебную помощь и вызвал скорую. Как сообщили в столичном главке МВД, в момент оказания помощи задержанному к полицейским подошли более 80 «агрессивно настроенных граждан, которые попытались оттеснить их от задержанного, порезав колеса служебного автомобиля».

    Ранее сообщалось об аресте водителя, сбившего полицейского на рынке «Садовод» в Москве.

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    16 декабря 2023, 12:56
    На границе Курского региона шестеро украинских пограничников сдались в плен

    Глава Курской области заявил о сдаче в плен шесте украинских пограничников

    На границе Курского региона шестеро украинских пограничников сдались в плен
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Шестеро украинских пограничников сдались в плен на границе Курского региона, сообщил глава области Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что шесть человек сдались в плен.

    Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных.

    Как до этого сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

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    16 декабря 2023, 16:02
    Солдаты ВСУ рассказали о жестоких боях на левом берегу Днепра
    Солдаты ВСУ рассказали о жестоких боях на левом берегу Днепра

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ВСУ рассказали о «жестоких и тщетных» боях на левом берегу Днепра, которые не соответствуют оптимистичному описанию ситуации со стороны Киева, пишет газета New York Times.

    По данным издания, которое ссылается на рассказы солдат ВСУ, наступление Украины было «жестокое и тщетное», передает РИА «Новости».

    Также украинские военные рассказали о больших потерях на левом берегу Днепра и пожаловались на слишком оптимистичное описание ситуации со стороны властей.

    По словам одного из солдат, закрепится на левом берегу Днепра практически невозможно. Он назвал это не битвой, а «самоубийственным заданием». Украинский морпех рассказал, что подразделение на левом берегу Днепра подверглось интенсивному обстрелу. Половина его отряда погибла.

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    16 декабря 2023, 21:10
    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не менял номер телефона и готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, вызвало шквал насмешек в Сети.

    Так, пользователь соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) с ником Neo X выразил серьезное сомнение в том, что Путин станет звонить Макрону, передает РИА «Новости».

    «Нулевой уровень дипломатии», – осудила Annie Arnaud.

    Alain Mettraux усомнился в эффективности подхода Макрона к инициированию переговоров. «Переговоры – важнейший шаг на пути к мирному урегулированию. Я считаю, Ваш подход слишком сторожен, и сомневаюсь в его эффективности», – написал он.

    Пользователь с ником xaviergillesb указал, что номер Путина, наверняка, тоже не изменился, и предложил Макрону самому позвонить ему.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.

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    16 декабря 2023, 16:12
    Убитые ЦАХАЛ в Газе заложники несли над собой белый флаг

    The Times of Israel: Убитые ЦАХАЛ в Газе заложники несли над собой белый флаг

    Убитые ЦАХАЛ в Газе заложники несли над собой белый флаг
    @ ATEF SAFADI/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заложники, по ошибке убитые военнослужащими израильской армии, несли с собой самодельный белый флаг и были полураздеты, свидетельствуют результаты проверки, пишет The Times of Israel.

    Установлено, что один из израильских солдат заметил трех человек, выходящих из здания на расстоянии десятков метров, все они были полураздеты и несли с собой клочок белой ткани, привязанный к палке, сообщил один из старших офицеров Южного командования Армии обороны Израиля, пишет The Times of Israel, передает ТАСС.

    Заметивший людей военный расценил происходящее как подготовленную ХАМАС ловушку и открыл по ним огонь. В результате два заложника погибли, третий получил ранения и спрятался в здании.

    В этот момент в ситуацию вмешался командир батальона, который находился в одном здании с открывшим огонь бойцом, он дал команду прекратить стрельбу. Затем неподалеку раздались призывы о помощи на иврите, после чего раненый заложник вышел из здания, но был расстрелян другим израильским солдатом, пишет издание.

    Внешний вид третьего убитого вызвал сомнения у командира батальона. В итоге выяснилось, что это израильский заложник. Тела убитых перевезли в Израиль для опознания, которое подтвердило, что все трое являются израильтянами, захваченными ХАМАС.

    По словам собеседника издания, оба стрелявших военных действовали в нарушение протоколов. В ЦАХАЛ заявили, что относятся к случившемуся с пониманием, поскольку в районе инцидента в последнее время не встречались мирные жители.

    Ранее сообщалось, что бойцы ЦАХАЛ убили израильских заложников в секторе Газа.

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    16 декабря 2023, 15:41
    Кристина Орбакайте решила уехать в США после корпоративов

    Mash: Орбакайте решила вернуться в США после новогодних корпоративов

    Кристина Орбакайте решила уехать в США после корпоративов
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Эстрадная певица Кристина Орбакайте снова уедет в США после своего недавнего возвращения в Россию, она позднее уедет после проведения новогодних корпоративов, пишут СМИ.

    Отмечается, что отъезд дочери Аллы Пугачевой в Америку планируется как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск, после чего артистка вновь вернется в Россию, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Напомним, мать Орбакайте – певицу Аллу Пугачеву – в ноябре около часа допрашивали на пограничном пункте в Псковской области, у нее выясняли цель приезда. По данным одного из столичных продюсеров, певица могла приехать в Россию для продажи имущества.

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    16 декабря 2023, 20:48
    Шольц из-за Орбана чуть не опоздал к Серебренникову

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль BAROCCO российского режиссера Кирилла Серебренникова в театре Талия в Гамбурге, об этом сообщил сам режиссер.

    По словам Серебренникова, Шольц «выпил вина в курилке», а после спектакля зашел за кулисы, чтобы поделиться с артистами впечатлениями от представления, передает РИА «Новости».

    Режиссер также рассказал, что один из актеров в импровизации на песню, один куплет которой пелся на венгерском, пошутил про взаимоотношения Шольца и премьера Венгрии Виктора Орбана. «Все смеялись, и вроде канцлер не обиделся», – написал Серебренников в своем Telegram-канале. Он отметил, что в беседе с артистами немецкий канцлер заявил, что в Брюсселе «больше всего беспокоился о том, что Виктор Орбан так долго будет говорить, что ему придется пропустить представление в Thalia».

    Говоря о подробностях визита Шольца, режиссер рассказал, что в пятницу федеральное ведомство уголовной полиции оповестило о желании канцлера Германии по возвращении из Брюсселя посетить спектакль в компании жены Бритты Эрнст.

    «Так и случилось. Без десяти восемь незаметно подъехали два лимузина, у ворот короткий прием с шампанским с режиссером Иоахимом Люксом, а затем Шольц и Эрнст сели посреди партера, седьмой ряд, между изумленными гостями», – поделился Серебренников.

    В июне 2020 года Серебренников был осужден на три года условно по делу о многомиллионных хищениях из госбюджета. В марте прошлого года Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении режиссера Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость.

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    16 декабря 2023, 15:14
    Читатели Die Welt раскритиковали слова Бербок о российском флоте

    Читатели Die Welt раскритиковали слова главы МИД Германии Бербок о российском флоте

    Читатели Die Welt раскритиковали слова Бербок о российском флоте
    @ M. Popow/Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нужно продолжать помогать Украине для воздействия на российский флот на Черном море.

    По мнению аудитории, «Бербок живет в другом мире», передает РИА «Новости».

    Один из комментаторов отметил, что она «сильно переоценивает себя и позорит Германию».

    Другой добавил, что «Анналена еще раз убедительно доказывает, что понятия не имеет о происходящем в мире, а просто повторяет сказки Зеленского».

    Кроме того, пользователи заметили что «ей пора заняться дипломатией на Украине, а не пустыми заявлениями» и посетовали, что «мечтать не вредно».

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    16 декабря 2023, 14:55
    Bild: Киев поменял военную стратегию

    Bild: Киевское командование отложило контрнаступление и поменяло военную стратегию

    Bild: Киев поменял военную стратегию
    @ Ann-Marie Utz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский генштаб решил поменять военную стратегию, временно отложив попытки контрнаступления, пишет германская газета Bild.

    По информации источников, новой целью ВСУ станет нанесение урона живой силе ВС России, при этом высшим приоритетом украинских военных является не оборона линии фронта, а ликвидация большого числа российских военных, передает ТАСС.

    Целью украинского командования газета называет достижение наиболее положительного соотношения потерь.

    Также один из источников газеты в ВСУ подтвердил, что «в данный момент давления и необходимости форсировать нет, целью является просто нанесение максимальных потерь врагу».

    Как отметил бывший военный советник одной из западных стран, происходит контролируемое отступление с боем.

    Он указал, что при отступлении ВСУ минируют поля в надежде, что «российское наступление захлебнется».

    Bild добавляет, что среди украинских военных изменение стратегии генштабом якобы вызвало облегчение.

    Ранее немецкие эксперты предположили, что Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в 2024 году, отправной точкой может стать район Херсона.

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    16 декабря 2023, 17:15
    Взорвавший гранаты в Закарпатье депутат пришел в сознание и начал давать показания

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, который в пятницу взорвал три гранаты в ходе заседания, пришел в сознание в больнице.

    Палату депутата охраняют сотрудники полиции. Сейчас Батрина допрашивают следователи, передает ТАСС.

    По данным издания «Страна», «Батрин взорвал две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1».

    В зале заседания в момент инцидента находились 26 человек, из которых 23 депутата, включая Батрина, два сотрудника полиции. В результате 26 человек получилиранения, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

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    16 декабря 2023, 21:43
    Киев и Бухарест решили 20-летний спор вокруг канала «Дунай – Черное море»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил об урегулировании спора с Румынией относительно обустройства глубоководного судового хода «Дунай – Черное море».

    По словам Стрельца, спор был разрешен в ходе девятого совещания сторон Конвенции Эспо, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что Киев «проделал домашнюю работу и преодолел долгий путь по приведению проекта в соответствие с требованиями конвенции, поскольку Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права».

    История спора Украины и Румынии по каналу «Дунай – Черное море» тянется с 2004 года, когда президент Украины Леонид Кучма открыл движение по первой части канала в дельте Дуная. Киев призывали остановить строительство до выяснения возможного влияния канала на природу.

    В 2005 году работы по углублению канала были приостановлены, экспертиза комиссии украинского министерства охраны окружающей среды установила, что канал не представляет угрозу для природы, однако спор продолжился. Украина также выдвигала встречные требования к Румынии по Конвенции Эспо в отношении реализации Бухарестом своих проектов в дельте Дуная.

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    16 декабря 2023, 12:48
    На иностранца завели дело за избиение полицейского на рынке «Садовод» в Москве

    На иностранца завели уголовное дело за избиение полицейского на рынке «Садовод» в Москве

    На иностранца завели дело за избиение полицейского на рынке «Садовод» в Москве

    Tекст: Кристина Цыцура

    Два уголовных дела завели на иностранца, которого обвинили в избиении полицейского на рынке «Садовод» в столице, еще 80 мигрантов задержаны, сообщили в столичном Следственном комитете.

    Под уголовное дело попал уроженец Таджикистана, применивший физическую силу в отношении сотрудника полиции, передает РИА «Новости».

    Для проверки соблюдения миграционного закона в следственные органы доставлены более 80 человек.

    Коментарии (36)
    16 декабря 2023, 11:39
    Сийярто рассказал об унизительном приеме в США в 2014 году

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Вашингтон навязывал свои реформы в ходе его посещения США в 2014 году

    Сийярто рассказал об унизительном приеме в США в 2014 году
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на портале Mandiner признал, что в Вашингтоне в 2014 году его унизительно принимали, пытались навязать Будапешту свои реформы, без которых отказались развивать двусторонние отношения.

    По его словам, в Белом доме сразу дали понять, что если премьер-министра Венгрии Орбана не приняли в Вашингтоне, то и Сийярто не примет американский МИД, а замминистра дипведомства Виктория Нуланд в ходе встречи бросила ему документ с рядом требований на двух страницах, передает РИА «Новости».

    Сийярто вспоминает, что в листе необходимых для развития отношений с США требований значилось изменение конституции, закона о СМИ, церковных правил.

    Глава МИД сказал, что ответил отказом и пояснил: с этого он момента понял, что «демократы не станут ни по какому-либо вопросу сотрудничать с нами, Венгрией».

    Сийярто добавил, что республиканская администрация при этом всегда вела себя корректно, сохраняя основанные на взаимоуважении ровные отношения.

    В заключение министр заметил, что Будапешт охотно сотрудничает с лидерами всех стран.

    Ранее Венгрия заявила, что не собирается снимать вето с выделения 50 млрд евро Киеву.

    Коментарии (4)
    16 декабря 2023, 20:32
    Военкомат Львова начал «мягкую мобилизацию»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Львовский военкомат начал проведение так называемой «мягкой мобилизации», сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что в рамках «мягкой мобилизации» сотрудники центров комплектования на улицах уговаривают прохожих записываться на службу по контракту, рассказывая о ее преимуществах, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Львовского территориального центра комплектования сообщили, что сотрудниками военкомата и представителями десантно-штурмовых войск проводится «ряд агитационных мероприятий по информированию граждан о возможности прохождения военной службы по контракту и её преимуществам».

    Ранее военкоматы и СБУ устроили рейды в крупных ресторанах Киева.

    Коментарии (10)
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