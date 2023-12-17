В Приморье мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в ведомстве, следственные органы завели уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» в отношении 49-летнего гражданина, который начал стрельбу из охотничьего ружья и ранил инспектора ППС, передает РИА «Новости».

Источник добавил, что полицейский получил «серьезное ранение». По его словам, у задержанного мужчины «ружье официально было зарегистрировано, в установленном порядке, ружье изъяли». Позже в полиции сообщили, что состояние пострадавшего сотрудника оценивается как стабильное.

Напомним, в пятницу вечером жительница Находки заявила в полицию о том, что ее муж в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на улице Ватутина, 9, взял из сейфа охотничье ружье и угрожает ей убийством. Когда полицейские прибыли на место вызова, ранее судимый пьяный мужчина устроил стрельбу и ранил одного сотрудника: 46-летнего лейтенанта полиции госпитализировали, правонарушителя задержали.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы мужчина ранил из огнестрельного оружия двух сотрудников Росгвардии.