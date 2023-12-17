В МИД России опровергли обвинения в нарушении санкций против КНДР

МИД: Россия передает ООН данные, опровергающие нарушение санкций против КНДР

Tекст: Вера Басилая

Ильичев в интервью РИА «Новости» заявил, что Россия терпеливо разъясняет подходы к ситуации вокруг Корейского полуострова, которая усиленно нагнетается стараниями одного государства и его союзников.

По словам дипломата, Москва опровергает на основе проверенных данных разнообразные домыслы и предоставляет все данные в ООН, но при этом продолжает развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с КНДР в областях, на которые не распространяются ограничения.

По словам Ильичева, спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России, и используют для этого все средства, в том числе бездоказательные вбросы, генератором которых является «одно государство», но всем ясно, что скрывается под этой словесной формулой.

Ранее в Сеуле заявляли, что Россия якобы могла помочь КНДР доработать системы двигателя для своей ракеты-носителя, чтобы запустить военный разведывательный спутник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословным заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Россия и Китай якобы помогают КНДР в обходе санкций в сфере контроля над вооружениями.