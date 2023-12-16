Установлена причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских в Москве

Следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у «Садовода»

Tекст: Вера Басилая

Личности остальных соучастников нападения уже установлены, правоохранители ищут их, чтобы доставить в следственные органы, следует из сообщения в Telegram-канале СК.

Ранее столичные полицейские задержали 82 иностранцев, напавших на служебный автомобиль, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Напомним, было возбуждено два уголовных дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти на иностранца, избившего полицейского у рынка «Садовод».