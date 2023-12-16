Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Установлена причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских в Москве
Следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у «Садовода»
Следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у рынка «Садовод», шестеро – доставлены на допрос, а также для проведения следственных действий, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
Личности остальных соучастников нападения уже установлены, правоохранители ищут их, чтобы доставить в следственные органы, следует из сообщения в Telegram-канале СК.
Ранее столичные полицейские задержали 82 иностранцев, напавших на служебный автомобиль, сообщили в ГУ МВД России по Москве.
Напомним, было возбуждено два уголовных дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти на иностранца, избившего полицейского у рынка «Садовод».