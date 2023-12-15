Губернатор Краснодарского края назвал ключевое достижение региона

Губернатор Краснодарского края: Ключевое достижение региона – создание собственной селекции семян

Краснодарский край показывает не только рекордные урожаи, но и рост промышленности. По итогу 2023 года регион стал четвертым в стране по росту промышленного производства, сказал губернатор. Его слова приводятся в Telegram-канале региональной администрации.

Экономика края показала устойчивость к любым вызовам. За последние шесть лет ВРП увеличился практически на 40% с 2,4 до 3,9 трлн рублей. В регионе создано шесть промышленных парков и еще 15 планируется запустить в ближайшее время.

Краснодарский край входит в топ-5 регионов-лидеров в стране по инвестпривлекательности. Сегодня в стадии реализации 500 крупных проектов на рекордную сумму 2,8 трлн рублей.

За последние пять лет благодаря поддержке президента России Владимира Путина и нацпроектам в регионе построили 58 школ, 61 детский сад.

По решению президента в крае ведется масштабное строительство скоростных дорог, ведущих к побережью Черного и Азовского морей – обход Адлера, обход Анапы и Геленджика. Это позволяет в более чем вдвое сократить время пути к побережью для жителей и туристов.

В крае создан самый крупный Фонд развития промышленности, сегодня его капитализация составляет 6 млрд рублей. Благодаря в том числе работе Фонда промышленные предприятия региона увеличили объемы отгрузки продукции в 1,5 раза. Создано более 1000 рабочих мест.

Краснодарский край с начала года посетили рекордные 18 млн гостей. За последние пять лет было открыто 123 отеля и еще 46 инвестпроектов в работе. Общая сумма инвестиций порядка 480 млрд рублей. Практически каждый шестой гостиничный номер в России находится в Краснодарском крае.

Одно из ключевых достижений региона – создание собственной селекции семян. Импортозамещение по пшенице – 100%, по семенам свеклы и кукурузы от 30 до 40%. Каждая десятая булка хлеба в стране делается из пшеницы, выращенной в этом регионе.

Краснодарские виноделы стали лидерами по производству вина и шампанского в России. В этом году произведено больше 270 млн бутылок, в том числе 82 млн бутылок игристых вин. Всего за последние шесть лет в крае произвели 1,5 млрд бутылок вина и шампанского.

«У нас есть строительная отрасль, дающая 107% роста за год, и транспорт – почти 108%, можно перечислять еще долго. Но особенно хотел бы выделить ситуацию с дорогами – мы сегодня говорим не о сохранении существующей сети, а об активном строительстве новых трасс, которые сейчас появляются – благодаря федеральным программам и поддержке президента Владимира Путина. Так, по прямому поручению главы государства, создан дальний западный обход Краснодара – сегодня он соединяется прямой дорогой с Крымским мостом, что открывает беспрепятственный проезд для автотранспорта между регионами», – добавил Кондратьев.