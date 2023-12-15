Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
На соискание премии «Служение» подано почти 19 тыс. заявок
Закончен прием заявок на соискание всероссийской муниципальной премии «Служение», получено и обработано 18 тыс. 458 заявок от представителей муниципального сообщества из 89 регионов, сообщили в пресс-службе премии.
Дополнительные 433 заявки подано в специальной номинации. Заявки прошли первичный отбор и будут оценены экспертным советом. Народное голосование начнется 25 декабря, говорится на сайте премии.
Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению президента Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества – командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
Наблюдательный совет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Организатор – Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента.
Из Центрального федерального округа зарегистрировано наибольшее количество заявок – 6 тыс. 4, на втором и третьем месте по числу заявок – Приволжский и Южный федеральные округа – 2 тыс. 405 и 2 тыс. 60 заявок соответственно. Северо-Западный федеральный округ направил 1 тыс. 945 заявок, Сибирский – 1 тыс. 868, Уральский – 1 тыс. 709, Дальневосточный – 1 тыс. 172, Северо-Кавказский – 1 тыс. 166. Из новых регионов страны поступило 129 заявок.
«Муниципальные служащие – это люди, чья работа не всегда видна, но при этом важна для каждого. Они отвечают за то, чтобы в наших домах был свет, вода и тепло, за чистоту наших дворов, за благоустройство наших парков, городов и сел. Цель этой премии, которая проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, – показать истории и лица муниципального сообщества. Рассказать о тех, кто работает вместе с людьми и ради людей», – подчеркнула член президиума совета при президенте по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.
Премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения: «Мой край – моя гордость»; «Малая родина – сила России»; «Защита отечества – общее дело»; «Объединяя усилия – умножаем возможности»; «Инициатива каждого – общий успех»; «Прямой разговор – доверие к власти»; «Опыт наставника – успех молодых»; «Новые технологии – новые возможности»; «Судьба человека – гордость Отечества».