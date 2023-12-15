Володин назвал беспрецедентным число санкций против России

Володин: Против России было введено почти 18 тыс. санкций

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что уже десять лет Россия находится в ситуации санкций, противодействия, торговых войн. Общее число санкций составило 17 тыс. 937, передает ТАСС.

«Еще раз, в отношении какого-либо другого государства такое количество санкций не объявлялось. Поэтому мы можем с вами проанализировать, что сделано, какие результаты есть», – отметил Володин.

При этом стремление США и ЕС вернулось к ним бумерангом – их экономика просела.

При этом экономика России стала номер один в Европе и вошла в пятерку крупнейших экономик мира.

Володин добавил, что Россия переходит на расчет в национальных валютах, прогресс по сравнению с 2022 годом есть.

В 2022 году валюты из недружественных государств составляли порядка 96% во взаиморасчетах, а уже в сентябре 2023 года – 24%.

Говоря о деятельности Госдумы в уходящем году, Володин сообщил, что палата приняла 172 социально значимых закона, это 25% от общего числа принятых законов. Это, по его словам, «говорит и о нашем приоритете».

«Вот мы говорили, что каждый третий рубль в бюджете – это социалка, помощь людям, решение социальных вопросов, но каждый четвертый закон, принятый Госдумой, это социально ориентированный закон», – отметил председатель ГД.

Сегодня Госдума завершила осеннюю сессию, до 31 декабря депутаты будут работать в своих избирательных округах.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2023 году составит 3,5%.