Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
Володин назвал беспрецедентным число санкций против России
Володин: Против России было введено почти 18 тыс. санкций
Против России было введено беспрецедентное число санкций – почти 18 тысяч, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что уже десять лет Россия находится в ситуации санкций, противодействия, торговых войн. Общее число санкций составило 17 тыс. 937, передает ТАСС.
«Еще раз, в отношении какого-либо другого государства такое количество санкций не объявлялось. Поэтому мы можем с вами проанализировать, что сделано, какие результаты есть», – отметил Володин.
При этом стремление США и ЕС вернулось к ним бумерангом – их экономика просела.
При этом экономика России стала номер один в Европе и вошла в пятерку крупнейших экономик мира.
Володин добавил, что Россия переходит на расчет в национальных валютах, прогресс по сравнению с 2022 годом есть.
В 2022 году валюты из недружественных государств составляли порядка 96% во взаиморасчетах, а уже в сентябре 2023 года – 24%.
Говоря о деятельности Госдумы в уходящем году, Володин сообщил, что палата приняла 172 социально значимых закона, это 25% от общего числа принятых законов. Это, по его словам, «говорит и о нашем приоритете».
«Вот мы говорили, что каждый третий рубль в бюджете – это социалка, помощь людям, решение социальных вопросов, но каждый четвертый закон, принятый Госдумой, это социально ориентированный закон», – отметил председатель ГД.
Сегодня Госдума завершила осеннюю сессию, до 31 декабря депутаты будут работать в своих избирательных округах.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2023 году составит 3,5%.