  • Новость часаСаммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии
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    Путин показал уверенность в будущем России
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
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    Дизайнер объяснила технику стильного украшения новогодней елки
    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина
    В Крыму пообещали решить проблему со спортзалом, на который пожаловались Путину
    Журналист из Магадана рассказал, что не ожидал от Путина совета завести детей
    ООН: Газа больше не является пригодным для жизни местом
    В Киеве прогремел мощный взрыв
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский На смену культуре «нет» приходит культура «да»

    Февраль 2022 года вырвал искусство из круга повторений, избавил от «вторичности», еще раз показав, что все, что происходит здесь и сейчас с нами, происходит первый и единственный раз.

    6 комментариев
    14 декабря 2023, 21:57

    Грузия празднует решение предоставить ей статус кандидата в Евросоюз

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обратился к нации с поздравлениями в связи с решением присвоить его стране статус кандидата в Евросоюз, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Поздравляю!» – написал Гарибашвили в социальных сетях.

    Посол ЕС в Грузии Павел Херчински назвал день 14 декабря «историческим». «Поздравляю, Грузия!» – заявил он в видеобращении.

    Страны Евросоюза приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По словам Мишеля, ЕС также начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только страна будет соответствовать всем критериям членства.

    Грузия была обижена на ЕС, что в прошлом году ей не дали статус, который предоставили Украине и Молдавии.

    14 декабря 2023, 17:16
    В Киеве прогремел мощный взрыв
    В Киеве прогремел мощный взрыв
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице в четверг прозвучал мощный взрыв со стороны международного аэропорта Жуляны, сообщили очевидцы.

    Взрыв был очень мощным, сообщили очевидцы ТАСС. Другие собеседники агентства рассказали о втором взрыве в Соломенском районе города.

    По данным официального ресурса по оповещению населения, по всей украинской территории в четверг объявили воздушную тревогу. Пресса Украины сообщала о взрывах в Житомирской области и в Староконстантинове Хмельницкой области.

    Коментарии (15)
    14 декабря 2023, 15:48
    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом «Российской республики»

    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом якобы легитимной «Российской республики»

    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом «Российской республики»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ЦРУ США разрабатывают создание за пределами России виртуальной, якобы легитимной «Российской республики», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на XIX Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ.

    По его словам, ЦРУ прорабатывает проект якобы легитимного государства «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Нарышкина, англосаксонские элиты пытаются умножить число горячих точек по всей Евразии, в зоне риска находятся все регионы: от Балкан до Южно-Китайского моря. Но при этом, отметил он, в фокусе внимания Вашингтона – пространство СНГ, где ставится задача сдержать интеграцию России.

    Нарышкин считает, что агрессивность попыток Вашингтона и его союзников объясняется стремлением добиться дестабилизации на пространстве СНГ.

    Ранее Нарышкин заявил, что созданный при поддержке Запада украинский неонацизм представляет угрозу для народа Украины и для всего мира.

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    14 декабря 2023, 11:22
    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву

    Военный аналитик Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады негативно влияют на дух ВСУ

    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинские СМИ сделали из 47-й бригады «национальных героев». Этому формированию предрекали взятие Крыма. Их бедствующее положение способно серьезно пошатнуть доверие населения к руководству страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ.

    «Проблемы у 47-й бригады начались еще в сентябре. Тогда подразделение находилось в окружении наших войск, испытывало снарядный и кадровый голод. Военные из этого формирования часто мелькали в новостях с заявлениями об отказе воевать, откровенно говорили о проблемах украинской армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Поэтому информация о том, что именно сейчас они находятся на грани разгрома, несколько преувеличена. Важно другое – об этом стали писать западные СМИ. В настоящий момент американцев и европейцев постепенно готовят к поражению ВСУ. Подобные публикации и казусы вроде смешка Байдена негативно сказываются на духе украинской армии. А прессу США Зеленский запугать не сможет», – отмечает собеседник.

    «Напомню, 47-ю бригаду на Украине рекламировали как наилучшее подразделение ВСУ. Им пророчили решающую роль в контрнаступлении, обещали, что они дойдут до Крыма. Теперь же из каждого «утюга» трубят о том, что они испытывают колоссальные проблемы. Это увесистый идеологический удар и вызов для офиса Зеленского», – акцентирует он.

    «Вместе с тем не стоит недооценивать само подразделение. Во-первых, Авдеевка все еще остается мощнейшим укрепрайоном. Во-вторых, противник сдаваться явно не собирается. Окончательно выбить ВСУ оттуда позволит только сильный нажим, который наши войска в состоянии обеспечить», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine. «Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», – пишет СМИ.

    Попытки подразделения остановить продвижение российских войск к Авдеевке названы «отчаянными». Подчеркивается, что ощущение «неизбежного краха» украинских позиций усиливается. Один из военнослужащих отмечает, что из-за скудного обеспечения им приходится игнорировать небольшие группы ВС РФ.

    «Когда вижу двух-трех людей – я не стреляю. Работаем только в критической ситуации, когда рядом с нашей пехотой замечено десять человек», – рассказывает он. Солдат также упомянул, что боеприпасы, поставленные европейскими государствами, на фронте считают плохими. В особенности это касается итальянских образцов.

    При этом он же свидетельствует об улучшении оснащения Российской армии. В частности, военный указывает на признаки роста числа баллистических ракет у ВС РФ. При этом в отношении украинских подразделений служащий говорит, что даже элитные подразделения постепенно теряют свою боеспособность. «Статус призывных частей и вовсе сомнительный», – отмечает он.

    Напомним, проблемы у 47-й бригады ВСУ начались еще в сентябре. Тогда представители подразделения потребовали у руководства страны вывода с передовой для отдыха и пополнения личного состава на Ореховском направлении. Лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов оценивал состояние солдат как «близкое к панике».

    Коментарии (8)
    14 декабря 2023, 12:52
    Путин: Одесса – русский город
    Путин: Одесса – русский город
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии в среду заявил, что Причерноморье – это российская земля, которая отошла ей после русско-турецких войн.

    «Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло России. При чем тут Украина-то? Никакого отношения не имеет. Ни Крым, ни вообще все Причерноморье. Одесса – вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают», – сказал Путин.

    Он отметил, что позже «напридумывали всякую чушь историческую», а когда-то Владимир Ленин передал все на Украину при формировании Советского Союза.

    «Мы смирились после распада Советского Союза, мы же смирились. И готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть – Юго-Восток – пророссийская. Для нас это было тоже важно. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах», – сказал он.

    Коментарии (64)
    14 декабря 2023, 17:29
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета ВЗГЛЯД выбрала пять лучших шуток президента Владимира Путина, которые он сказал во время прямой линии и пресс-конференции.

    Самый неожиданный ответ Путин дал журналисту из Магадана: он посоветовал ему заводить детей, чтобы иметь льготы на авиаперелеты. «Заводите детей, вот путь решения проблемы доступа к плоским тарифам. Вы такой энергичный, симпатичный молодой человек», – пошутил Путин.

    В ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства. «Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи, и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то», – также пошутил Путин.

    Отвечая на вопрос о том, что он предпочитает на Новый год – селедку под шубой или оливье – президент иронично сказал: «Смотря что закусывать».

    Также президент ответил на вопрос восьмилетней Арины об опасности искусственного интеллекта и о возможности того, что ее бабушку могут заменить на робота. «Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно, вот это абсолютно, ты можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно», – ответил он.

    Кроме того, Путин решил ответить китайскому агентству Синьхуа  раньше, чем американскому изданию The New York Times. «Я видел The New York Times в зале...» – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Давайте сперва Синьхуа, а потом уже The New York Times», – ответил Путин.

    Напомним, встреча Путина с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по СМС и на блиц-вопросы.

    Коментарии (10)
    14 декабря 2023, 12:27
    Путин: Денацификация и демилитаризация Украины – актуальные задачи
    Путин: Денацификация и демилитаризация Украины – актуальные задачи
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин подчеркнул, что цели СВО остаются неизменными.

    «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню, о чем мы говорили, – о денацификации и демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе», – сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

    Ранее Путин сказал, чем можно гордиться по итогам 2023 года.

    Коментарии (20)
    13 декабря 2023, 23:53
    В Словакии предупредили о последствиях вылетов украинских F-16 с баз НАТО

    Парламент Словакии: Вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО станут красной линией для России

    Tекст: Вера Басилая

    Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО для Россией являются красной линией и приведут к Третьей мировой войне, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.

    Блага заявил, что, по мнению российской стороны, западные страны собираются предоставить ВСУ аэродромы для истребителей, что для для Москвы является красной линией. Он предупредил, что эскалация может привести к Третьей мировой войне и призвал Словакию придерживаться мира, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в случае если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, то Россия будет считать это участием этих стран в конфликте.

    Коментарии (16)
    14 декабря 2023, 12:57
    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны

    Путин: Не забудем, как американские дружки устроили госпереворот на Украине

    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова к восстановлению отношению с американской, это произойдет тогда, когда США начнут уважать других, сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг. По словам Путина, для этого необходимы внутренние фундаментальные изменения в США.

    «Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы», – цитирует президента ТАСС.

    Он отметил, что государственный переворот на Украине устроили «дружки» из Соединенных Штатов, а европейские страны делали вид, что ничего не знают, передает РИА «Новости».

    До этого момента Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной, даже «по сути, тоже госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти». Он выиграл выборы, но объявили третий тур. «Что это, как не госпереворот? В конституции не предусмотрено было никакого третьего тура», – задал риторический вопрос президент.

    Следующие выборы Янукович выиграл, но оппоненты России пошли на госпереворот.

    «Вы понимаете, в чем проблема? Я всегда говорил, и сейчас [говорю], несмотря на всю трагедию происходящих событий – все-таки русские и украинцы – это единый народ. И то, что сейчас происходит – это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Но в значительной степени они [украинцы] даже здесь не при чем. Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории», – напомнил события глава государства.

    Коментарии (7)
    14 декабря 2023, 13:51
    Путин назвал численность группировки ВС России в зоне боевых действий СВО

    Путин: В зоне боевых действий СВО находится 617 тыс. человек

    Путин назвал численность группировки ВС России в зоне боевых действий СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В зоне боевых действий спецоперации (СВО) находятся 617 тыс. человек, заявил на прямой линии и пресс-конференции президент Владимир Путин.

    «Я еще раз говорю: протяженность линии боевого соприкосновения – свыше 2 тыс. километров. В зоне боевых действий находятся 617 тыс. человек», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее президент Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции заявил, что положение ВС России в зоне СВО почти по всей линии соприкосновения улучшается.

    Коментарии (5)
    14 декабря 2023, 15:28
    Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16

    Reuters: Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16

    Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании американских истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих самолетов, сообщает Reuters.

    «Самолеты не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и самодельных взлетно-посадочных полосах Украины», – приводит РИА Новости выдержку из публикации агентства.

    Отмечается, что F-16 не имеют защиты воздухозаборников от засасывания в двигатели мусора, тогда как советские истребители, такие как МиГ-29, обладают для этого специальными опускающимися жалюзи.

    «Этому самолету нужна длинная взлетно-посадочная полоса и очень гладкая. Но они будут находиться в среде, где будут выполнять операции в суровых условиях. Это не тот самолет, который может это сделать», – говорит в публикации эксперт Келли Грико.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, Россия будет считать это участием этих стран в конфликте.

    Коментарии (15)
    14 декабря 2023, 19:17
    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина

    Следственный комитет начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму после прямой линии Путина

    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    По факту обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, Следственный комитет (СК) России начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму.

    В частности, поводом для проверок стали жалобы на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области, отсутствия транспортного сообщения в хуторе Серебрянском Волгоградской области и отсутствие ремонта в спортзале поселка Солнечная Долина в Судаке, в Крыму. По данным РБК, проверки проходят на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.

    Военные следственные органы СК России также принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России военнослужащей Юлии Березы, которая сообщила, что в 2022 году была добровольно мобилизована в ДНР и зачислена на службу в стрелковый полк народной милиции, однако не может применить полученные ею льготы к близкой родственнице, проживающей в другом регионе, так как удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР.

    Ранее сообщалось, что прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина длились более четырех часов. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.


    Коментарии (37)
    14 декабря 2023, 11:50
    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО

    Капитан Дандыкин: Российские морские дроны смогут уничтожать корабли, беспилотники и портовую инфраструктуру противника

    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО
    @ kmz1.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Безэкипажные катера (БЭК) позволят российскому флоту решить ряд важных задач. В частности, станет легче поражать комплекс целей противника и выполнять разведывательные функции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее первый российский морской надводный дрон отправили в зону СВО.

    «Морские дроны могут поражать различные цели. В первую очередь это удары по кораблям и портовой инфраструктуре противника. Характеристики нового БЭК этому способствуют. У него высокая скорость, а также большая дальность хода, которая позволяет дотягиваться до территорий, подконтрольных Зеленскому. Кроме того, катер несет большой заряд взрывчатки», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Также БЭК будут сопровождать корабли нашего Черноморского флота. И если противник попытается направить в нашу сторону собственные катера, наши аппараты смогут встречным огнем ликвидировать цель. Помимо этого, дроны можно запускать в разведывательных целях и использовать в качестве стартовой площадки для БПЛА», – поясняет он.

    «Безэкипажные катера – это важная составляющая спецоперации. Опытная партия, которая сейчас готовится к выпуску, будет испытана на фронте. Когда же все выявленные недостатки будут устранены, их БЭК можно будет запускать в серийное производство. Производство воздушных беспилотников у нас уже налажено, так что настало время морских», – резюмировал Дандыкин.

    Ранее стало известно, что в зону спецоперации был отправлен первый российский безэкипажный катер для Министерства обороны России. Директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких машин, которые также пройдут испытания.

    Рабочее название беспилотного катера «ББКН «Одуванчик» – «Быстроходный безэкипажный катер-носитель». Он будет иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 км, в качестве полезной нагрузки весом до 600 кг можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. БЭК используют как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.

    Напомним, в начале ноября управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко сообщил, что министерство обороны получит первые морские дроны до конца 2023 года.

    Коментарии (7)
    14 декабря 2023, 15:35
    На пресс-конференции с президентом показали дипфейк с Путиным
    На пресс-конференции с президентом показали дипфейк с Путиным
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным в среду один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства.

    «Владимир Владимирович, здравствуйте, я студент, и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников?» – обратился к президенту человек с лицом, переделанным под лицо Путина.

    «Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи, и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то. Вот это мой первый двойник, кстати сказать», – ответил Путин.

    Также президент ответил на вопрос восьмилетней Арины об опасности искусственного интеллекта и о возможности того, что ее бабушку могут заменить на робота.

    «Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно, вот это абсолютно, ты можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно», – ответил он.

    Также Путин высказался по поводу опасности развития современного ИИ. По его словам, предотвратить его невозможно, в том числе нельзя предотвратить развитие такого сверхинтеллекта, который «начинает чувствовать, который различает запахи, у него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает».

    «А значит, нужно возглавить. Во всяком случае нужно сделать все, для того чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Но чем это закончится – никто не знает. Таковы реалии, во всяком случае сегодня. Да, можно сейчас говорить о возможных ограничениях, о самоограничениях. Но можно и нужно говорить о том, что нужно как-то договариваться между лидерами, чтобы не создать условий, которые могут привести к каким-то опасностям для человечества», – сказал Путин.

    Коментарии (6)
    14 декабря 2023, 05:00
    Российские десантники взяли штурмом позиции ВСУ у Работино

    Минобороны: Российские десантники захватили позиции ВСУ у Работино

    Российские десантники взяли штурмом позиции ВСУ у Работино
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожили бойцов ВСУ во время штурма украинского опорного пункта у села Работино в Запорожской области, а двоих взяли в плен, сообщили в Министерстве обороны России.

    Штурмовики-десантники зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, завладели их позициями у населенного пункта Работино. В Минобороны добавили, что сопротивление противника было подавлено плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, передает РИА «Новости».

    Десантники овладели позициями ВСУ и закрепились на них, а после провели зачистку: было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, двое сдались в плен.

    Ранее ВС России отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

    Коментарии (6)
    14 декабря 2023, 20:56
    Саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии
    Саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Евросоюза приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    По словам Мишеля, ЕС также начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только страна будет соответствовать всем критериям членства, передает ТАСС.

    Мишель назвал это постановление саммита «символом надежды для народов этих стран и европейского контингента».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

    Коментарии (27)
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    Власти на полгода обнулили пошлины на импорт яиц, чтобы сбить цены на этот продукт. Новости о подорожании куриных яиц, судя по всему, привели к искусственному ажиотажному спросу в ряде регионов, где даже пришлось ограничивать продажу яиц в одни руки. Однако турецкие и азербайджанские яйца должны помочь вернуть стабильность. Подробности

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    Украина стала токсичным проектом для Байдена

    Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Президент США потерял былую уверенность в поддержке ВСУ: помогать союзной армии было обещано не «сколько потребуется», а до тех пор, «пока это возможно». Все это проходит на фоне споров в Конгрессе из-за согласования выплат Украине. Для чего президент Штатов решил встретиться с Зеленским именно сейчас и удастся ли Украине сохранить финансовую помощь Вашингтона? Подробности

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    Белорусскую армию научат воевать по-русски

    Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании и работе учебно-боевых центров на базе практически всех видов войск обеих стран. Их главная задача – повышение боевой выучки летного состава, специалистов зенитно-ракетных и сухопутных войск. Как отмечают эксперты, эти центры заметно усилят оборонный потенциал России и станут подспорьем как в проведении СВО, так и в сдерживании стран НАТО. Подробности

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    Почему украинцы стали защищать советские памятники

    Нечто невиданное произошло в одном селе на Западной Украине: местный староста своим телом защитил и не дал снести монумент советским воинам Великой Отечественной. Это далеко не первый подобный случай, и все они похожи по целому ряду признаков. Почему некоторые украинцы с яростью отстаивают памятники, которые предписано сносить политикой киевского режима? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Байден высмеял шансы Киева на победу

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекали провальный визит в США, но он стал не только провальным, но и позорным. Складывалось впечатление, будто к американским союзникам приехали прокаженные. На вопрос, хочет ли Джо Байден на самом деле победы Украины в конфликте с РФ, президент США расхохотался.

    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

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