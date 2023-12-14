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Грузинская оппозиция связала европейское будущее страны с освобождением Саакашвили
Лидер саакашвилевского «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать бывшего главу государства и украинского гражданина Михаила Саакашвили, чтобы доказать приверженность европейским идеалам. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Одним росчерком пера Саломе Зурабишвили может подтвердить, что она действительно привержена европейскому будущему Грузии», – сказал глава крупнейшей оппозиционной партии.
По словам Хабеишвили, «Саакашвили – политический узник (президента России Владимира) Путина». При этом лидер грузинской оппозиции назвал Зурабишвили «крайне неприемлемой фигурой», но все же предложил ей выпустить Саакашвили, против которого ведутся еще три судебных процесса.
Накануне грузинский президент заявила, что не исключала вопрос помилования Саакашвили, хотя еще ранее говорила, что не сделает этого никогда.
Арестованный 1 октября 2021 года экс-президент осужден на шесть лет за коррупцию и превышение служебных полномочий, наказание сейчас он отбывает в одной из престижных клиник Тбилиси в связи с жалобами на здоровье.
В минувшую субботу несколько десятков сторонников Саакашвили вышли на площадь Европы в Тбилиси с требованием политика, омрачив таким образом финальную часть марша грузин «Наш голос – Евросоюзу», который был посвящен проходящему 14-15 декабря саммиту ЕС и возможному присвоению Грузии статуса кандидата в это объединение.