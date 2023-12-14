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Эксперты обсудили значение мастер-планов для развития городов
Мастер-планы должны быть реалистичными и соразмерными городским бюджетам, также необходимо решить проблему дефицита квалифицированных кадров в муниципалитетах. Эти и другие вопросы эксперты НИУ ВШЭ, представители крупнейших институтов развития и компаний-разработчиков обсудили в ходе круглого стола на факультете городского и регионального развития.
«Мастер-планирование в последние два года стало практически необходимым инструментом городского развития. Мастер-планы уже изменили подход к преобразованию территорий и разработке документов развития, но если в ближайшие годы этот документ войдет в правовое поле, то еще сильнее повлияет на градостроительную практику. Сегодня не определено четкое соотношение мастер-плана с генеральным планом, его место в системе документов территориального планирования, и это порождает множество профессиональных дискуссий. Мы видим роль нашего факультета в том, чтобы всем экспертным сообществом обсуждать эту тему и совместно вырабатывать общее видение», – сказал директор центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.
Это первое мероприятие из запланированного цикла дискуссий, посвященных стратегическому мастер-планированию и осмыслению опыта работы с ним. Факультет, как один из ведущих центров компетенций по разработке мастер-планов, намерен участвовать в решении существующих проблем сбора данных, особенностей разработки и правового регулирования этого инструмента, говорится в сообщении на сайте СИТИ.
В 2024 году факультет планирует продолжить обсуждение мастер-планирования с экспертами из градостроительной отрасли, ведущими девелоперами, заказчиками и разработчиками мастер-планов, представителями органов власти. В частности, планируется обсуждение методик оценки валового городского продукта и иных ключевых показателей, характерных для мастер-планов, нацеленное на профильных специалистов, большое обсуждение итогов мастер-планирования в 2022-2024 гг. и его дальнейших перспектив.