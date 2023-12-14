На пресс-конференции с президентом показали дипфейк с Путиным

Tекст: Алексей Дегтярев

«Владимир Владимирович, здравствуйте, я студент, и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников?» – обратился к президенту человек с лицом, переделанным под лицо Путина.

«Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи, и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то. Вот это мой первый двойник, кстати сказать», – ответил Путин.

Также президент ответил на вопрос восьмилетней Арины об опасности искусственного интеллекта и о возможности того, что ее бабушку могут заменить на робота.

«Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно, вот это абсолютно, ты можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно», – ответил он.

Также Путин высказался по поводу опасности развития современного ИИ. По его словам, предотвратить его невозможно, в том числе нельзя предотвратить развитие такого сверхинтеллекта, который «начинает чувствовать, который различает запахи, у него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает».

«А значит, нужно возглавить. Во всяком случае нужно сделать все, для того чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Но чем это закончится – никто не знает. Таковы реалии, во всяком случае сегодня. Да, можно сейчас говорить о возможных ограничениях, о самоограничениях. Но можно и нужно говорить о том, что нужно как-то договариваться между лидерами, чтобы не создать условий, которые могут привести к каким-то опасностям для человечества», – сказал Путин.