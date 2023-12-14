Премьер Швеции испугался реакции США на раскол в Евросоюзе по Украине

Премьер Швеции испугался, что раскол в Евросоюзе по Украине может «послать неверный сигнал США»

«Если мы хотим, чтобы США продолжали поддерживать Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы придерживаемся поддержки Украины», – приводит РИА Новости слова Кристерссона после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других стран Северной Европы на саммите в среду.

Он признался, что «больше всего обеспокоен тем, что если Европа продемонстрирует признаки раскола, эту будет знаком для США».

«Следующие два-три дня либо дадут повод для этой обеспокоенности, либо покажут, что мы все еще едины», – сказал Кристерссон.



На саммите Евросоюза, который проходит 14-15 декабря в Брюсселе, Венгрия блокирует решение вопроса о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС и выделения ей помощи в размере 50 млрд евро.

Венгрия также предлагает Киеву отчитаться за потраченные за последние полтора года 83 млрд евро.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.