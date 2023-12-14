В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.3 комментария
Премьер Швеции испугался реакции США на раскол в Евросоюзе по Украине
Премьер Швеции испугался, что раскол в Евросоюзе по Украине может «послать неверный сигнал США»
Премьер Швеции Ульф Кристерссон выразил опасения, что раскол на саммите Евросоюза, который может возникнуть вокруг вопроса поддержки Украины, повлияет на решение Конгресса о выделении помощи Киеву.
«Если мы хотим, чтобы США продолжали поддерживать Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы придерживаемся поддержки Украины», – приводит РИА Новости слова Кристерссона после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других стран Северной Европы на саммите в среду.
Он признался, что «больше всего обеспокоен тем, что если Европа продемонстрирует признаки раскола, эту будет знаком для США».
«Следующие два-три дня либо дадут повод для этой обеспокоенности, либо покажут, что мы все еще едины», – сказал Кристерссон.
На саммите Евросоюза, который проходит 14-15 декабря в Брюсселе, Венгрия блокирует решение вопроса о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС и выделения ей помощи в размере 50 млрд евро.
Венгрия также предлагает Киеву отчитаться за потраченные за последние полтора года 83 млрд евро.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.