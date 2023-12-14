При пожаре в частном доме в Прикамье пострадали пятеро детей

Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским

Американист Васильев: Байден позвал Зеленского в США, чтобы проверить собственные шансы на переизбрание

Tекст: Евгений Поздняков

«Джо Байден находится под давлением грядущей избирательной кампании. Он вынужден отойти от вопросов внешней политики в пользу более глубокой проработки внутренних проблем США. Американское общество устало от поддержки Украины, которая давно превратилась в глубокое болото, засасывающее в себя миллионы долларов» – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

«Избирателей интересуют более насущные вопросы, например, защита южных границ Штатов. Этого же требуют и члены Республиканской партии. Поэтому Байдену и требовалось показать готовность прекратить выплаты ВСУ, что он и сделал с помощью фразы о поддержке до тех пор, пока это возможно» – отмечает собеседник.

«Однако глава США не готов просто так отказываться от Украины. Он еще сохраняет надежду, что общество может принять его мнение о необходимости и дальше отправлять деньги ВСУ. Поэтому прошедший визит Владимира Зеленского организовывался, чтобы в том числе понять – сколько еще граждане готовы терпеть происходящее», – подчеркивает эксперт.

«Этим объясняется и странное поведение Байдена во время переговоров. Его сморкания поверх слов Зеленского, смешки и прочее – это попытка дистанцироваться от токсичной темы. И тут получается, что сам Зеленский становится заложником ситуации. Он приехал в надежде на моментальные решения по финансированию ВСУ. А на деле стал человеком, с помощью которого президент США оценивает свои личные политические перспективы», – заключил Васильев.

Ранее в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президент США объявил об одобрении выделения Украине нового пакета военной помощи в размере 200 млн долларов. Он также отметил, что Конгрессу «следует согласовать» дополнительное финансирование ВСУ. Кроме того, глава США поблагодарил коллегу за визит в Вашингтон.

Джо Байден призвал Зеленского «не терять надежду» Вместе с тем он подчеркнул, что возможности Вашингтона продолжать отправку вооружений ВСУ без дополнительного финансирования стремительно заканчиваются. Примечательно, что риторика американского президента в отношении помощи Украине резко изменилась. Если раньше он говорил о готовности поддерживать офис Зеленского «столько, сколько потребуется», то на прошедшей встрече глава Штатов сообщил, что поставки будут осуществляться до тех пор, «пока это возможно».

Интересной стала реакция Джо Байдена на вопрос, хочет ли он победы Украины: президент лишь усмехнулся и расплылся в улыбке, фактически оставив журналистов без ответа. В тот момент, когда Зеленский выступал со словами благодарности США за новый пакет антироссийских санкций, глава Белого дома достал носовой платок и высморкался.

В неловкую ситуацию попал и сам Владимир Зеленский. На вопрос о шансах ВСУ выстоять в текущем конфликте без дальнейшей поддержки Штатов он, не сумев найти ответа, лишь пожал плечами. В западной прессе прошедшую встречу оценивают сдержанно.

Так, издание Politico пишет, что переговоры стали еще одним доказательством того, что «Джо Байден не волен действовать на мировой арене так, как ему заблагорассудится». Президента США сдерживает «поляризованная политика внутри Штатов», что не дает ему «заверить Зеленского» в вечной готовности Америки «укреплять обороноспособность» Украины.

The Washington Рost сообщает об отсутствии каких-либо «прорывов» по итогам визита. «Переговоры с Конгрессом по-прежнему находятся в тупике», – подчеркивает издание. Кроме того, на встрече так и не прозвучало «детализированного плана» ВСУ на предстоящий год, что вызывает «серьезную обеспокоенность» у республиканцев.

«Двухпартийная теплота, с которой Зеленского приветствовали во время его прошлогоднего визита, исчезла», – акцентирует CNN. «Вместо бурных оваций, развернутых украинских флагов и заверений Конгресса в большем количестве вооружений, встреча столкнулась со стеной оппозиции со стороны республиканцев, требующих ужесточения иммиграционных правил», – отмечает телеканал.