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    Почему Китай всерьез меняет позицию по СВО
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    Генерал ВСУ сообщил о российском наступлении по всему фронту
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    Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Линия фронта проходит через историю

    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

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    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около тринадцати с половиной тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    13 комментариев
    11 декабря 2023, 09:38

    WSJ: В Европе заявили о росте тревоги из-за пустых военных арсеналов

    Tекст: Кристина Цыцура

    В странах Европы растет тревога из-за ослабленного состояния вооруженных сил и пустых военных арсеналов, так как США все больше занимает изоляционистскую позицию в конфликте на Украине, пишет The Wall Street Journal.

    Отмечается, что страны Запада не видят «непосредственной военной опасности для Европы со стороны России», пока конфликт на Украине продолжается. Но «если Россия в конечном итоге победит на Украине», то мало кто сомневается в способности Москвы перевооружить и создать проблемы в других места, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.

    На этом фоне в странах Европы «растет тревога», так как Вашингтон занимает все более изоляционистскую позицию по Украине, уточняет WSJ.

    Это связано со слабым промышленным потенциалом Европы. Нарастить военные мощности представляется «непростой задачей» из-за бюджетных ограничений. В качестве примера газета приводит Британию и Францию, чьи военные арсеналы сильно сократились.

    Ранее в Конгрессе США предложили выделить 600 млн долларов на военную помощь Киеву.

    9 декабря 2023, 03:08
    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента

    Кирби об участии Путина в выборах президента: Это будет гонка, что надо

    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя участие Владимира Путина в выборах президента России, заявил, что «будет гонка, что надо».

    Кирби прокомментировал со смехом сообщения об участии Путина в выборах президента России. Он заявил, что все, что он может сказать об этом: «Это будет гонка, что надо», передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта». Короткая беседа произошла во время неформального общения Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с участниками церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» Героев России.

    Коментарии (92)
    9 декабря 2023, 15:13
    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой

    Офицер США Дэвис: Возможности ВПК России заставят Украину пойти на переговоры с Москвой

    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Возможности ВПК России заставят Вашингтон и Киев пойти на переговоры, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    По его словам, наступление ВСУ провалилось, и еще одно точно не станет успешным, так как российская армия стала еще сильнее, чем раньше, к тому же у российских военных есть промышленные возможности, чтобы производить больше вооружений, передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что сколько денег США не дали бы Украине, это не поможет Киеву.

    «Нужно сделать что-то другое. Нам нужно просто сказать: «Мы даем вам только оружие для защиты. Мы не дадим вам что-либо для начала какого-то нового наступления в 2024 году, которое не сработает», – отметил Дэвис.

    Офицер заметил, что в этом случае Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, после чего будет найдено какое-то рациональное заключение.

    «Мы будем поддерживать вас, сколько потребуется» – я думаю, нам стоит немедленно выбросить это из лексикона», – заключил он.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    В США уже выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Коментарии (18)
    8 декабря 2023, 14:18
    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России

    Сенатор Долгов: Ни о каких переговорах на условиях Киева не может быть и речи

    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США стоит забыть о попытках навязать России мирные переговоры на чьих-либо условиях. Однако Украина действительно может стать сильнее. Правда, в составе России, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.

    «Соединенные Штаты продолжают тешить себя несбыточными надеждами. Заявления Джонатана Файнера – откровенный бред, он выдает желаемое за действительное. Усадить Россию за стол переговоров на условиях Украины ни у кого не получится, поскольку это желание совершенно расходится с реальностью. ВСУ полностью провалили контрнаступление», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Армия противника несет тяжелейшие потери, финансовые потоки в поддержку офиса Зеленского постепенно сокращаются. Мы же уверенно выполняем поставленные в рамках СВО задачи. Поэтому попытка диктовать условия Москве выглядит по меньшей мере неуместно. Однако кое в чем с Файнером все-таки можно согласиться. В скором времени Украина действительно станет намного сильнее. Речь идет о той территории, которая уже стала Россией или скоро станет ею», – считает парламентарий.

    «Ведь в этом противостоянии именно мы являемся созидательной стороной. Наша политика способствует улучшению качества жизни людей на этих землях, в то время как деструктивные действия офиса Зеленского тянут подконтрольные ему регионы на дно», – резюмирует Долгов.

    Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

    Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильного» противника. Он также пояснил, что договоренности должны подразумевать суверенитет и территориальную целостность страны.

    Помимо этого, Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники» Штатов. «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

    Напомним, американская администрация не смогла пообещать Украине, что продолжит оказывать ей помощь. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он отметил, что Белый дом «не в состоянии» давать такие гарантии и через несколько недель ресурсы для поддержки будут исчерпаны.

    Коментарии (29)
    8 декабря 2023, 15:40
    Польский генерал объяснил, почему Зеленский должен уйти в отставку

    Польский генерал Скшипчак заявил, что Зеленский вредит ВСУ конфликтами с военачальниками

    Польский генерал объяснил, почему Зеленский должен уйти в отставку
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно уйти в отставку для прекращения боевых действий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

    По его словам, в данный момент украинский президент только провоцирует конфликт между военачальниками, это весьма плохой способ укрепления своих позиций, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rzeczpospolita.

    Эксперт отметил, что настало время, чтобы «наверняка уставший от того, что происходит» уже ушел, потому что его действия не идут на пользу Украине.

    Также Скшипчак добавил, что в данный момент невозможно добиться целей, которые ставил перед собой украинский президент, а именно вернуть территории. В этой связи, заверяет генерал, на Западе задаются вопросом, есть ли вообще смысл продолжать поддерживать Украину.

    Ранее американский эксперт заявил, что президент Украины в ближайшее время будет вынужден так или иначе завершить украинский конфликт, поскольку без поддержки западных стран у Украины нет средств и военных ресурсов для продолжения боевых действий.

    Коментарии (6)
    8 декабря 2023, 12:04
    Политолог: США и Британия в отличие от ЕС наживаются на военной помощи Украине

    Политолог Бордачев: США и Британия получают выгоду от поставок ВСУ, а для стран Европы происходящее становится катастрофой

    Политолог: США и Британия в отличие от ЕС наживаются на военной помощи Украине
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Поддержка офиса Зеленского пошатнула экономическое благополучие континентальной Европы. Страны ЕС лишились поставок российских энергоресурсов и создали неблагоприятные условия для промышленности, чего не скажешь о Британии или США. Такое мнение газете ВЗГЛЯД озвучил политолог Тимофей Бордачев. Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны тратят на Украину деньги с большой выгодой.

    «В настоящий момент в США происходит полная неразбериха по вопросу согласования объемов финансовой помощи Украине. Сенат расколот, между республиканцами и демократами практически полностью отсутствует взаимопонимание», – сказал Тимофей Бордачев, политолог и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Соответственно, заявления главы Госдепартамента, сделанные в компании с Кэмероном, должны были напомнить парламентариям о выгодах поддержки ВСУ. Мы имеем дело с примитивным желанием подкупить американских политиков. Между тем данный призыв в США звучит настолько часто, что успел надоесть местным сенаторам», – отмечает эксперт.

    «Я бы не связывал заявления с попыткой каким-либо образом повлиять на объемы помощи, предоставляемые Украине европейскими странами. Члены ЕС и так прикладывают неимоверные усилия. Они жертвуют колоссальные объемы средств в пользу ВСУ, испытывая при этом куда большие проблемы, чем Штаты», – подчеркивает собеседник.

    «Дело в том, что поддержка офиса Зеленского выгодна исключительно Вашингтону и Лондону. США и Британия пользуются нестабильной геополитической ситуацией в своих интересах. Так, американский оборонный сектор действительно переживают внушительный рост. Доходы предприятий этой сферы увеличиваются на глазах», – указывает политолог.

    «Однако для континентальной Европы произошедшее стало настоящей экономической катастрофой. Германия, например, лишилась дешевых поставок энергоресурсов из России, что отрицательно сказалось на промышленности страны. В других странах ЕС наблюдается аналогичная ситуация: финансовое благополучие дает трещину на фоне колоссальных сумм, уходящих на Украину», – резюмирует Бордачев.

    Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны тратят на Украину деньги с большой выгодой. Об этом он сообщил в рамках встречи с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. По мнению представителя Лондона, Штаты непременно продолжат оказывать помощь ВСУ.

    Он также подчеркнул, что Британия не намерена останавливаться в выделении офису Зеленского дополнительных средств. Кэмерон отметил, что его страна вносит «весомый вклад в плане не только количества, но и качества» поддержки Украины. Дипломат напомнил, что именно Лондон первым отправил ВСУ противотанковые комплексы, артиллерию и средства дальнего огневого поражения.

    Его коллега Энтони Блинкен заметил, что почти все капиталовложения, которые США сделали в пользу Украины, были потрачены внутри самих Штатов. Он обратился к «американской аудитории» с заявлением, что речь идет о 90% от общей суммы расходов, ушедших на поддержку офиса Зеленского.

    По его словам, в результате политики Вашингтона в стране появилось большое количество «рабочих мест». Дипломат назвал помощь Украине хорошим стимулом для роста экономики США. Он подчеркнул, что в настоящий момент сложилась «выигрышная ситуация для всех», поэтому необходимо «продолжать» следовать выбранному пути.

    Ранее о материальной выгоде от поддержки ВСУ уже заявлял Джо Байден. Помощь ВСУ он обозначал как «разумную инвестицию», которая якобы будет приносить «дивиденды».

    Коментарии (3)
    9 декабря 2023, 00:26
    The Messenger: США захотели лишить Украину возможности определять условия победы

    The Messenger: В США захотели лишить Украину возможности определять условия победы

    Tекст: Вера Басилая

    Должностные лица в США на фоне провала контрнаступления Вооруженных сил Украины захотели добиться лишения Киева возможности самостоятельно определять условия победы над Россией, и пересмотреть политику Вашингтона к конфликту, сообщает портал The Messenger.

    Портал пишет, что американские и украинские чиновники провели ряд встреч, в ходе которых пришли к единогласному выводу о провале контрнаступления, цели которого не были достигнуты и вряд ли будут достигнуты в дальнейшем из-за отсутствия финансирования, передает РИА «Новости» со ссылкой на Messenger.

    Издание также сообщает, что на встрече американцы предложили пересмотреть политику Вашингтона, согласно которой Украина должна определять условия победы в конфликте

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    Коментарии (3)
    10 декабря 2023, 00:04
    Госдеп решил помочь арестованному в России за нацизм американцу

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный департамент США работает над предоставлением необходимой помощи американскому гражданину Юрию Малеву, арестованному в России по делу о реабилитации нацизма, сообщил представитель ведомства.

    Представитель госдепа отметил, что обеспечение безопасности граждан США за рубежом являются приоритетной задачей, и сейчас ведомство работает над оказанием всей необходимой помощи, передает РИА «Новости».

    Ранее в Петербурге был арестован гражданин США Юрий Малев, его обвиняют в реабилитации нацизма. В соцсети он выложил изображение георгиевской ленты с оскорбительными подписями.

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    11 декабря 2023, 01:28
    Сенатор США счел нелепой идею о возвращении Украины к «границам 1991 года»

    Сенатор США Вэнс заявил, что никто не верил в возвращение Украины к «границам 1991 года»

    Сенатор США счел нелепой идею о возвращении Украины к «границам 1991 года»
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Предположение, что «Украина отбросит Россию к границам 1991 года», нелепо, в это никто не верил, заявил американский сенатор Джей Ди Вэнс.

    Республиканец заявил, что выступает против дополнительных трат на Украину. По его словам, «дело закончится переговорами», а США нужно «сформулировать свои цели». «Что можно достичь с 61 млрд, чего не удалось на 100 млрд (оказанной помощи)», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    «В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия », – заявил Вэнс.

    По мнению сенатора, Украина «функционально уничтожена», а США рискуют тем, что «функционально окажутся на крючке» и будут вынуждены финансировать ее восстановление. Он призвал «остановить кровопролитие». Как заявил Вэнс, «этим должно заниматься американское руководство, а не выписывать открытые чеки».

    Предположения о том, что Россия якобы собирается напасть на одну из стран НАТО, Вэнс счел «тактикой запугивания», которая должна «отвлечь людей от того факта», что политика США в украинском вопросе «не несет в себе много смысла». Он считает нелепой идею, что российские войска «могут промаршировать на Польшу или Берлин». При этом сенатор предложил Европе самостоятельно обеспечить собственную безопасность, если она так боится России.

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

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    9 декабря 2023, 04:20
    Армия США получила на вооружение новые высокоточные ракеты

    Армия США: Сухопутные войска получили новые высокоточные ракеты

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные после проведения испытаний получили первую партию новых высокоточных ракет Precision Strike Missile, PrS , следует из заявления армии США.

    В документе отмечается, что испытания ракет были проведены в ноябре на полигоне в Нью-Мексико. Запуск PrSM осуществляется с помощью реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270A2. Такие ракеты позволяют «нейтрализовать цели на расстоянии более 400 км», говорится в документе, передает ТАСС.

    Помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что PrSM расширят потенциал Пентагона по «противодействию возможностям противника проводить боевые маневры и противовоздушные операции».

    Ранее в КНДР заявили, что работа США над стратегическим бомбардировщиком нового поколения B-21 провоцирует новую холодную войну и гонку вооружений.

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    9 декабря 2023, 14:09
    В США выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники

    MWM: В США не хотят продолжать помогать Киеву из-за больших потерь западной техники

    Tекст: Александра Юдина

    В Соединенных Штатах не хотят помогать Украине из-за огромных потерь западной техники и исхода контрнаступления, сообщает издание Military Watch Magazine.

    В статье указано, что масштаб потерь техники и постепенно признаваемый провал украинского контрнаступления сыграли важную роль в усилении сопротивления в США поставкам вооружения Киеву, передает РИА «Новости».

    Из материала следует, что прекращение помощи может полностью подорвать не только способность Киева поддерживать военные операции, но и способность украинского государства выполнять даже самые базовые функции.

    Кроме того, журнал подчеркивает тот факт, что в США опасаются за репутацию лучшего американского танка M1 Abrams.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

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    9 декабря 2023, 00:56
    Полянский: США вынесли смертный приговор жителям Газы

    Постпред в ООН Полянский обвинил США в вынесении смертного приговора жителям Газы

    Tекст: Вера Басилая

    США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Дипломат подчеркнул, что оценку действиям Вашингтона даст история, и заявил, что это «один из самых черных дней в истории Ближнего Востока». Он назвал циничными «пустые слова о демократии и правах человека», потому что настоящая цена им видна сейчас, когда два члена Совбеза предпочли быть соучастниками «безжалостной израильской бойни», передает RT.

    Ранее США заблокировали в СБ ООН резолюцию ОАЭ, требующую немедленного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников без условий. Отмечается, что резолюцию поддержали 13 членов СБ ООН, против выступили США, воздержалась Великобритания.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

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    9 декабря 2023, 10:59
    В США призвали Киев отменить запрет на усыновление детей из Украины

    В Конгрессе США призвали Киев отменить запрет на усыновление детей из Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Правительству в Киеве нужно отменить установленный в 2021 году запрет на усыновление детей из Украины гражданами США, следует из резолюции члена палаты представителей США Криса Смита.

    По его мнению, «международное усыновление» может оказаться довольно полезной практикой для объединения нуждающихся в родителях детей с семьями, готовыми принять их в свои дома и сердца, передает РИА «Новости».

    Смит добавил, что внедрение подобной практики в интересах Украины во время продолжающегося конфликта с Россией.

    Тем временем Минпросвещения России предложило отложить рассмотрение законопроекта о запрете гражданам недружественных стран усыновлять детей из России, принятие которого приведет к отсутствию возможности сопровождения усыновленных детей.

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    9 декабря 2023, 14:27
    Елена Зеленская попросила Запад продолжать помогать Киеву

    Елена Зеленская выступила с призывом не прекращать помощь Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Елена Зеленская на канале BBC обратилась к западным странам с просьбой не прекращать оказывать помощь Украине.

    «Нам очень нужна помощь…Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть», – цитирует РИА «Новости» ее слова.

    Также Зеленская добавила, что замедление темпов оказания поддержки представляет смертельную опасность для Украины.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    В США тем временем выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

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    8 декабря 2023, 23:21
    В Белом доме заявили об отсутствии прогресса в переговорах о помощи Украине

    Кирби: Прогресса в переговорах с Конгрессом США о помощи ВСУ нет

    Tекст: Вера Басилая

    Прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Кирби уточнил, что новостей по этому вопросу по-прежнему нет, как и прогресса, о котором можно было бы говорить, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер,  заявила, что Байден готов к компромиссам ради утверждения новой финансовой помощи Украины. Она упрекнула законодателей в том, что они «проверяют, у кого сдадут нервы», ведь на кону стоит национальная безопасность, передает ТАСС.

    Ранее Кирби заявил, что американская администрация не смогла пообещать Украине, что продолжит оказывать ей помощь.

    Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что на закрытом брифинге в Палате представителей Конгресса США глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил отправить детей конгрессменов «воевать с Россией». Указывается, что министр обороны требовал от парламентариев поддержать запрос администрации о новой помощи Украине.

    Напомним, проект закона о многомиллиардной помощи Украине и Израилю не получил достаточно поддержки парламентариев, чтобы документ вынесли на голосование в Сенате США.

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    9 декабря 2023, 17:30
    Американский журналист заявил о попытках Байдена убедить американцев продолжать поддерживать Киев

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден будет продолжать пытаться убедить американцев поддерживать Украину, пугая тем, что иначе российский лидер Владимир Путин «пойдет захватывать Европу», заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире YouТube-канала Redacted.

    Моррис при этом отметил, что в Белом доме стараются не говорить об Украине как о самой коррумпированной стране в мире, передает РИА «Новости».

    Ведущий отметил, что главное по логике Байдена – не дать Путину одержать победу в конфликте.

    Напомним, в ходе обсуждения выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами. Соответствующий законопроект не прошел даже процедурное голосование.

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    Почему Китай всерьез меняет позицию по СВО

    Официальный представитель КНР сделал заявление, которое можно трактовать как явный и существенный сдвиг позиции Пекина по отношению к происходящему на Украине. Раньше Китай, по крайней мере с точки зрения внешнеполитической риторики, выражал хоть и позитивный, но все же нейтралитет, но теперь он явно оправдывает и поддерживает российскую спецоперацию. Почему? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

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