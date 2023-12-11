Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.23 комментария
Взрывы прогремели в Киеве
В Киеве произошли взрывы, после этого в городе объявили воздушную тревогу, сообщили украинские СМИ.
Воздушная тревога прозвучала и по всей Киевской области. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил о падении обломков ракет в Голосеевском и Дарницком районах. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы выехали в Шевченковский район, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» пишут, что по Киеву был нанесен неожиданный удар, «ПВО ВСУ не смогла вовремя обнаружить угрозу и опоздала», зафиксированы пожары в Дарницком и Голосеевском районах.
Напомним, взрывы произошли в Одессе, в городе Южном Одесской области Украины, а также в Снигиревке, расположенной в подконтрольном Киеву районе Херсонской области.