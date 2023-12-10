Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.17 комментариев
Блинкен призвал Израиль больше делать для защиты мирных жителей Газы
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу CNN призвал Израиль делать больше для защиты гражданского населения сектора Газа.
Он похвалил израильтян за то, что те предписывают покинуть жителям анклава свои дома под угрозой бомбардировок, и согласились выделить «безопасные зоны» в южной части анклава, передает РИА «Новости».
Он вновь выступил против окончательного прекращения огня в секторе Газа и предложил взамен серию краткосрочных «гуманитарных пауз».
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал Израиль учитывать правила ведения войны в Газе.