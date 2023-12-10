Блинкен: США выступают против прекращения огня в Газе

Tекст: Ольга Иванова

Он пояснил, что до победы над правящим там движением ХАМАС прекращение огня только «увековечит» существующие проблемы, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что США выступают за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях для обмена пленными и завоза помощи.

Ранее США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Напомним, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.