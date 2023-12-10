Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.9 комментариев
Блинкен: США выступают против прекращения огня в Газе
США выступают против прекращения огня в секторе Газа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.
Он пояснил, что до победы над правящим там движением ХАМАС прекращение огня только «увековечит» существующие проблемы, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что США выступают за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях для обмена пленными и завоза помощи.
Ранее США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.
Напомним, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.