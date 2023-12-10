Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Перу

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению центра, землетрясение произошло в 06.52 по местному времени (14.52 мск), в 91 километре к юго-западу от города Писко, передает РИА «Новости». Очаг землетрясения залегал на глубине 31 километра.

Как сообщает передает ТАСС эпицентр подземных толчков магнитудой находился в 56 км к юго-западу от города Ика с населением около 246 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 28 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, в мае 2019 года в Перу произошло землетрясение магнитудой 8.