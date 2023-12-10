В ВОЗ предупредили о риске эпидемии кровавой диареи и желтухи в Газе

Гендиректор ВОЗ Гебрейесус предупредил о риске эпидемии кровавой диареи и желтухи в Газе

Tекст: Валерия Городецкая

Сейчас в Газе «хотя бы частично» функционируют только 14 больниц из 36, в них насчитывается всего 1,4 тыс. коек, когда изначально в палестинском анклаве их было 3,5 тыс., сказал Гебрейесус в ходе выступления на специальном заседании Исполкома ВОЗ по ситуации на оккупированных Израилем палестинских территориях, передает ТАСС.

По его словам, существуют «тревожные сигналы об эпидемических заболеваниях, включая кровавую диарею и желтуху», а также сообщения о респираторных инфекциях. Отсутствие достаточного питания, воды, жилья и санитарии в сочетании с перенаселенностью на фоне переезда людей на все меньшие территории создают идеальные условия для распространения болезней, и этот риск будет расти по мере усугубления ситуации и приближения зимы, подчеркнул гендиректор ВОЗ.

В начале ноября в сектора Газа заявили о вынужденном прекращении работы в анклаве 18 больниц.

